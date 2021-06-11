Погибшие в ДТП и 63 года тюрьмы для убийц. Итоги дня в Свердловской области

63 года тюрьмы для троих обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной из Екатеринбурга запросил прокурор в ходе прений в суде. Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву грозит 22 года тюрьмы. Для Екатерины Меньшиковой, которая нанесла жертве несколько ножевых ранений, запрошено 19 лет в колонии общего режима. Ксения Каторгина была убита в октябре 2019 года, после того, как поехала продавать машину. 30 миллионов потребовала с обвиняемых мать погибшей за отсутствие попыток сгладить свою вину.