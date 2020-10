«Ковидный» дистант и «убойные» антидепрессанты. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 16 октября.

Стали известны условия, при которых уральские школы могут отправиться на дистант. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что такая мера возможна при увеличении количества заболевших коронавирусом учеников. Кроме того, потребуется согласование с министром просвещения и правительством РФ. Каждая школа может и самостоятельно принять решение о переходе на частичное или полное дистанционное обучение. Такое решение потребует одобрения Роспотребнадзора. Стали известны условия выхода свердловских школьников на дистант Также может быть принято решение о продлении каникул в школах из-за коронавирусной пандемии. Это, опять же, зависит от того, будет ли расти заболеваемость в следующие две недели. Каникулы для школьников, которые обучаются по четвертям, начнутся по графику 26 октября. Для остальных — в утвержденную школой дату. О каких-либо изменениях родителей оповестят заранее. Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19 В Нижнем Тагиле открыт для движения пешеходов и автомобилей мост на проспекте Мира. Трамвайные пути планируют открыть на следующей неделе. Рельсы собираются заливать бетоном, которому потребуется неделя, чтобы окрепнуть. Основные работы уже выполнены, осталось доложить плиты между рельс и наладить освещение. По окончанию ремонта моста планируется торжественное открытие. В Нижнем Тагиле для машин и пешеходов открыли мост на проспекте Мира В Кировграде убита трехлетняя девочка. Она скончалась в результате множественных ударов молотком в область головы. В убийстве подозревается её мать. По предварительной информации, женщина злоупотребила антидепрессантами, что вызвало агрессию в отношении ребенка. Совершив поступок, она попыталась нанести себе телесные повреждения. В этот состоянии её нашел сожитель, зайдя домой пообедать, и вызвал «скорую». Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Свердловчанку подозревают в убийстве трехлетней дочери молотком

