«Ковидный» дистант и «убойные» антидепрессанты. Итоги дня в Свердловской области

Также может быть принято решение о продлении каникул в школах из-за коронавирусной пандемии. Это, опять же, зависит от того, будет ли расти заболеваемость в следующие две недели. Каникулы для школьников, которые обучаются по четвертям, начнутся по графику 26 октября. Для остальных — в утвержденную школой дату. О каких-либо изменениях родителей оповестят заранее.