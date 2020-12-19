Встреча с министром и рекордная заболеваемость. Итоги дня в Свердловской области

Встреча с министром и рекордная заболеваемость. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях за 19 декабря в Свердловской области.

В Свердловской области вновь был побит суточный рекорд по приросту заболевших COVID-19. В общей сложности было зарегистрировано 405 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших зафиксировано в Екатеринбурге — 236 человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 53 740 случаев. На данный момент 620 человек находятся в тяжелом состоянии, 370 из них лежат в реанимации. За минувшие сутки в Свердловской области по выздоровлению из больниц выписано 408 человек. 17 больных за это время скончались.

На трассе под Нижним Тагилом, на Серовском тракте между 317 и 318 километрами, произошло массовое ДТП. Его результатом стало то, что в кювете оказались пять легковых автомобиля и два грузовых. Как было установлено, 25-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Хендай Акцент», и не учла погодные условия. Из-за этого она и ее пассажирка получили черепно-мозговые травмы головы и ушибы позвоночника. Через какое-то время там же столкнулись «Шкода Рапид», ВАЗ-2107, «Мицубиси Лансер», «Мазда» и два грузовых авто. Все машины вылетели в кювет.

19 декабря в Нижнем Тагиле состоялась встреча водителей скорой помощи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. В процессе мероприятия обсуждались вопросы перехода на аутсорсинг. Как рассказал Андрей Карлов, от аутсорсинговой компании Минздрав получил письменные гарантии, свидетельствующие о том, что для всех сотрудников будут сохранены социальные и трудовые права. Карлов пообещал, что интересы водителей защитят, а весь процесс будет контролироваться депутатами.

В Екатеринбурге Mercedes совершил наезд на бордюрный камень, врезался в дерево и другой легковой автомобиль Chevrolet Cruze. Два пассажира, находившиеся в Mercedes, погибли. Водитель и трое других пассажиров были госпитализированы. За рулем Mercedes находился 28-летний мужчина, имеющий стаж вождения два года.

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