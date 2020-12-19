Встреча с министром и рекордная заболеваемость. Итоги дня в Свердловской области

На трассе под Нижним Тагилом, на Серовском тракте между 317 и 318 километрами, произошло массовое ДТП. Его результатом стало то, что в кювете оказались пять легковых автомобиля и два грузовых. Как было установлено, 25-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Хендай Акцент», и не учла погодные условия. Из-за этого она и ее пассажирка получили черепно-мозговые травмы головы и ушибы позвоночника. Через какое-то время там же столкнулись «Шкода Рапид», ВАЗ-2107, «Мицубиси Лансер», «Мазда» и два грузовых авто. Все машины вылетели в кювет.