«Зуд купальщика» и обнаженный бегун. Итоги дня в Свердловской области

На Тюменском тракте обнаженный уралец вел себя неадекватно и мешал движению машин. По словам свидетелей происходящего, мужчина активно жестикулировал, что-то бормотал и бросался на грузовики, двигающиеся по проезжей части. Также очевидцы были обеспокоены, что подобное поведение приведет к аварийной ситуации, а нарушитель спокойствия попадет под колеса. Однако, по сообщению ГИБДД по Свердловской области, ситуация завершилась благополучно. Теперь видео с голым уральцем стало популярным в интернете.