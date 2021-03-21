Ограбление Apple и ОМОН в наркопритоне. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, в микрорайоне Старатель, бойцы ОМОН ворвались в квартиру и задержали четырех женщин и двоих мужчин. Как стало известно, 40-летний тагильчанин решил устроить в своей квартире на улице Азовская наркопритон. Подозреваемого мужчину поймали, когда он покинул свое жилище. Также был арестован еще один мужчина и четыре женщины. У одной из задержанных в квартире нашли наркотические вещества. В результате в отношении хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотиков) и части 1 статьи 232 УК РФ (Организация притонов). Также по закону ответят две задержанные дамы.