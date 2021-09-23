Признание убийцы и издевательства в школе-интернате. Итоги дня в Свердловской области

Признание убийцы и издевательства в школе-интернате. Итоги дня в Свердловской области
Признание убийцы и издевательства в школе-интернате. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:04ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 сентября.

Признательные показания дал задержанный в убийстве матери и ее четырехлетних детей-близнецов в Кировграде. Виталия Насртдинова задержали на рабочем месте на автомойке. 23 сентября его привезли на место преступления для проведения следственных мероприятий. Насртдинов ранее был неоднократно судим и выпущен по УДО. С погибшей Полиной он познакомился, когда она мыла машину. После этого женщина помогла найти ему съемную квартиру. По данным следствия, в день убийства Виталий пришел в гости, прихватив сладости для детей и спиртное для взрослых.

Родители одной из учениц школы-интерната в Екатеринбурге заявили об издевательствах над детьми. Дети обучаются там всю неделю, а на выходные уезжают домой. Так, 15-летняя Валентина, которая является кандидатом в сборною Россию по толканию ядра, неожиданно замкнулась, у нее стал западать язык и появились проблемы с давлением. Девочка рассказала родителям, что учитель физкультуры кричит на учеников и обзывает их, а ее не пустила на урок и поставила двойку из-за того, что у Валентины не было спортивной формы. После этих заявлений в учебном заведении была проведена проверка, решается вопрос об увольнении учителя.

Итоги выборов аннулированы на избирательном участке № 2212 в Нижнем Тагиле. С просьбой о проверке законности предоставления избирательных бюллетеней гражданам обратились в Ленинскую территориальную комиссию общественники. По итогам был сделан вывод, что 52 тагильчанам были выданы бюллетени при отсутствии права голоса в одномандатном округе.

Не признал своей вины в суде экс-начальник отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов, обвиняемый в «отмазке» пьяного водителя. За рулем автомобиля предположительно находился родственник вице-спикера городской думы, а водитель был отпущен по приказу Чернова. Остальные трое бывших сотрудников ГИБДД, проходящих по делу, признались в совершении преступления.

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