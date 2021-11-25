Тагильчане высказали свое мнение о введении и отмене QR-кодов в регионе

Вопрос о законности введения QR-кодов в Свердловской области, а также сроках их отмены, волнует многих жителей региона, в том числе и тагильчан. Правительство и эпидемиологи утверждают, что лишь вакцинация поможет стабилизировать ситуацию с COVID-19, именно для этого введены QR-коды и «чистые зоны».

Жители Нижнего Тагила отмечают, что в Свердловской области введен лишь режим повышенной готовности указом губернатора от 18 марта 2020 года. Режим повышенной готовности — это не режим ЧС. Режим ЧС в стране может ввести только верховный главнокомандующий, написала подписчица TagilCity.ru. 19 ноября Свердловский областной суд отклонил иск юриста Ивана Волкова в Евгению Куйвашеву об отмене QR-кодов, однако решение может быть обжаловано. Введенные ограничения не нарушают права и свободы человека, потому что речь идет о режиме ЧС, то есть пандемии коронавируса, инфекция может угрожать жизни людей. При таком режиме возможны ограничения, если это соответствует поставленным целям, соразмерности и пропорциональности, поясняет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Уральский эпидемиолог считает, что положительного эффекта от вакцинации, QR-кодов и ограничений сразу ждать не стоит, для этого нужно время. Чтобы началось снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19, нужно привить не менее 90% населения, а в Свердловской области пока привито около 40%. Заместитель губернатора Павел Креков пояснил, что введение QR-кодов, а также нерабочих дней с 30 октября по 8 ноября помогло стабилизировать ситуацию с коронавирусом, несмотря на то, что уровень заболеваемости и смертности остается высоким. Поэтому «чистые зоны» пока что отменять не планируется. Не вижу смысла вообще в введении этой меры. Она абсурдна. Лучше бы раздавали витамины людям и дали возможность проводить активный отдых на воздухе без подрыва семейных бюджетов, пишет еще одна тагильчанка. Редакция TagilCity.ru проводила опрос о том, пора ли отменять QR-коды в регионе. На вопрос ответило более 680 человек. Большинство из них, 76% считают, что пора и вообще не стоило вводить. Около 8% ответили, что пора, так как QR-коды уже выполнили вою роль. Столько же считают, что не надо отменять, так как прошло еще недостаточно времени. Остальные подписчики относятся к введенным ограничениям нейтрально, им без разницы. Напомним, власти Свердловской области обсуждают вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Редакция TagilCity.ru собрала мнения жителей города и перевозчиков по этому поводу. Что будет в Нижнем Тагиле при введении QR-кодов в общественном транспорте

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