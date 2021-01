Затопленные машины и предупреждение МВД. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 января.

В Свердловской области с начала пандемии коронавируса скончалось более двух тысяч человек. За минувший день в регионе зарегистрировано 16 летальных случаев. Общее число умерших от инфекции составило 2 020 пациентов. За прошедший день в области выявлено 359 случаев заболевания, таким образом, число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч человек. В Свердловской области с начала пандемии от COVID-19 умерло более двух тысяч человек В Екатеринбурге улица Ткачей превратилась в «реку» из-за коммунальной аварии. В этот момент на улице застряли несколько автомобилей, в которые начала проникать вода. В одном из транспортных средств находился водитель-инвалид. Чтобы не попасть в ледяную воду, ему пришлось сидеть на окне и высунуться из машины. Позже рабочие смогли вытолкнуть автомобиль. По словам очевидцев, уровень воды в машинах поднялся выше сидений. Екатеринбуржцу пришлось сидеть на окне и ждать спасения: машину затопило на дороге В Нижнем Тагиле пройдет аукцион, с помощью которого будут определены арендаторы новых низкопольных автобусов. Срок действия договора аренды на каждый из автобусов составит семь лет, а минимальная сумма — 52 тысячи рублей. Отмечается, что арендатор должен будет обеспечить перевозки тагильчан по регулярным муниципальным маршрутам. В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду ГУ МВД России по Свердловской области предупредило жителей региона о возможных задержаниях на несанкционированных митингах, а также ответственности за участие в незаконных мероприятиях. Попытки проведения несогласованных митингов, а также провокации со стороны участников будут пресекаться, поскольку это угрожает общественному порядку. Свердловская полиция предупредила о возможных задержаниях на митингах

