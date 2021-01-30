Затопленные машины и предупреждение МВД. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге улица Ткачей превратилась в «реку» из-за коммунальной аварии. В этот момент на улице застряли несколько автомобилей, в которые начала проникать вода. В одном из транспортных средств находился водитель-инвалид. Чтобы не попасть в ледяную воду, ему пришлось сидеть на окне и высунуться из машины. Позже рабочие смогли вытолкнуть автомобиль. По словам очевидцев, уровень воды в машинах поднялся выше сидений.