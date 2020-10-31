Самоубийство и «неправильный» знак. Итоги дня в Свердловской области

Ко Дню судебного пристава 1 ноября TagilCity.ru разобралось как работает ведомство с неплательщиками алиментов в Нижнем Тагиле. Старший судебный пристав ФССП по Дзержинскому району Ирина Афанасьева рассказала о ненормированном рабочем дне. Он начинается в 7.00, а закончиться может уже поздним вечером в 22.00. Отмечается, что в связи с пандемией работа службы не изменилась, за исключением того, что личный прием граждан приостановлен. Часто приходится работать с людьми, находящимися в эмоциональном возбуждении и не понимающими многих аспектов. По словам Афанасьевой, задолжавшие алиментщики не отличаются от других категорий, а при взыскании долга часто апеллируют к совести и ищут индивидуальный подход. Сообщается о росте количества должников. В поисках таких людей иногда приходится по два-три года сидеть в засаде. Злостным уклонистам грозят обязательны работы или даже уголовное преследование. Пристав выразила пожелание, чтобы граждане не приходили с негативом, а относились с пониманием к работе службы.