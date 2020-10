Самоубийство и «неправильный» знак. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 31 октября.

В Екатеринбурге покончил с собой заместитель генерального директора УГМК Алексей Рябцев. Он занимал эту должность с 2004 года. Кроме того, погибший являлся руководителем общественного совета при местном главке МВД и подполковником ФСБ в отставке. Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт смерти и сообщил, что происшествие случилось 30 октября около 23.00. По информации от источника, близкого к бизнесмену, тело нашел водитель на подземном паркинге. По его словам, умерший оставил предсмертную записку, а рядом с трупом лежал карабин «Сайга». В Екатеринбурге покончил с собой советник генерального директора УГМК Рябцев Ко Дню судебного пристава 1 ноября TagilCity.ru разобралось как работает ведомство с неплательщиками алиментов в Нижнем Тагиле. Старший судебный пристав ФССП по Дзержинскому району Ирина Афанасьева рассказала о ненормированном рабочем дне. Он начинается в 7.00, а закончиться может уже поздним вечером в 22.00. Отмечается, что в связи с пандемией работа службы не изменилась, за исключением того, что личный прием граждан приостановлен. Часто приходится работать с людьми, находящимися в эмоциональном возбуждении и не понимающими многих аспектов. По словам Афанасьевой, задолжавшие алиментщики не отличаются от других категорий, а при взыскании долга часто апеллируют к совести и ищут индивидуальный подход. Сообщается о росте количества должников. В поисках таких людей иногда приходится по два-три года сидеть в засаде. Злостным уклонистам грозят обязательны работы или даже уголовное преследование. Пристав выразила пожелание, чтобы граждане не приходили с негативом, а относились с пониманием к работе службы. «Давайте учиться понимать друг друга». Как работают судебные приставы Нижнего Тагила Жители поселка Баранчинский под Нижним Тагилом выступили против строительства медно-ванадиевого рудника и обогатительного завода. Они создали петицию, записали видео с обращением к президенту России Владимиру Путину и обратились в прокуратуру. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин призвал жителей к диалогу. Вчера состоялась встреча представителей завода и местных жителей. На встречу пришло более ста человек. Они выразили опасения в связи с возможным соседством вблизи от участков. Замдиректора АО «Святогор» Алексей Бачурин сообщил, что предложения жильцов были рассмотрены и зону отвалов породы перенесли на расстояние полукилометра от ближайших домов. Кроме того, представители УГМК ответили на жалобы по поводу загрязнения воды в связи строительством фабрики. Они уверили, что будут предусмотрены все возможные очистные сооружения, а вода будет перенаправляться не в водоемы, а обратно в цикл работы фабрики. Баранчинцам пообещали 1500 рабочих мест со средним размером оплаты труда в 54 тысячи рублей. Все изменения в проект будут вносится с учетом мнения местных жителей. На встрече жителей Баранчинского с УГМК решили вопрос об изменении проекта карьера Под Нижним Тагилом активист обнаружил неправильно установленный знак «Въезд запрещен». Он расположен на одном из путей до мыса. Не его запрос в администрацию ГГО ответили, что запрет сделан для того, чтобы автомобили не подъезжали к водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища, но по словам общественника этой дорогой к нему невозможно проехать. А та, которая в действительности ведет к водоему, по прежнему доступна для проезда. У Черноисточинского водохранилища запретили въезд на «неправильную» дорогу

