Роскомнадзор заставил депутата удалить видео о протестах в Екатеринбурге

Это настоящий беспредел. Мой ролик не содержал абсолютно никаких призывов. Я просто рассказывал о том, что жители Екатеринбурга возмущены и отстаивают свои права. Не предлагал выходить на улицы, противостоять полиции. Лишь озвучивал факты и говорил, что жители Екатеринбурга могут лишиться сквера и такая ситуация может произойти в любом городе России, сказал Бондаренко.