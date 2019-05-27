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Posted 27 мая 2019, 14:03

Published 27 мая 2019, 14:03

Modified 24 февраля, 12:47

Updated 24 февраля, 12:47

Роскомнадзор заставил депутата удалить видео о протестах в Екатеринбурге

27 мая 2019, 14:03
По требованию Роскомнадзора депутату Саратовской облдумы от КПРФ Николаю Бондаренко пришлось удалить видео о протестах в сквере у Театра драмы. Ведомство сослалось на генпрокуратуру, увидевшей в ролике «призывы к экстремистской деятельности».

Видео с возмущениями по поводу решения Роскомнадзора Бондаренко разместил на своем канале.

14 мая народный избранник опубликовал на своем YouTube-канале видео «Драки с полицией в Екатеринбурге! ОМОН, Нацгвардия беспомощны». Депутат рассказал о конфликте вокруг Храма-на-Драме и показал кадры столкновения силовиков с защитниками сквера.

22 мая Роскомнадзор потребовал от Youtube удалить видео, на что видеохостинг обратился с такой же просьбой к автору канала.

Запрет вызван комментариями депутата: в нем, по мнению ведомства, содержался призыв к экстремистской деятельности. Роскомнадзор сослался на закон «Об информации», согласно которому страницы с подобными призывами блокируются.

Депутату пришлось удалить видео, так как канал могли заблокировать.

Это настоящий беспредел. Мой ролик не содержал абсолютно никаких призывов. Я просто рассказывал о том, что жители Екатеринбурга возмущены и отстаивают свои права. Не предлагал выходить на улицы, противостоять полиции. Лишь озвучивал факты и говорил, что жители Екатеринбурга могут лишиться сквера и такая ситуация может произойти в любом городе России, сказал Бондаренко.

Депутат планирует обратиться в суд и обжаловать решение Генпрокуратуры РФ.

Напомним, 13 мая в Екатеринбурге разгорелся конфликт из-за планируемого строительства Храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Защитники сквера несколько дней устраивали акции протеста, на что правительство города и региона остановило стройку, чтобы по поручению Владимира Путина провести опрос. В настоящий момент забор демонтировали, а администрация города принимает предложения о новом месте строительства храма.

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#Общество#Храм#Сквер#Драмтеатр#Акция протеста#Екатеринбург
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