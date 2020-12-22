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Губернатор об экологии и салют в Екатеринбурге. Итоги дня в Свердловской области

22 декабря 2020, 15:32
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях за 22 декабря в Свердловской области.

В Екатеринбурге вечером 21 декабря жители увидели салют. По словам очевидцев, зрелище было не хуже чем на праздники и продлилось около 10 минут. В администрации города отметили, что не имеют отношения к событию и не знают кто является организатором. Инсайдер сообщил, что таким образом отпраздновал дату своего рождения один из местных бизнесменов.

В центре Екатеринбурга прошел мощный салют
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В Свердловской области за период с 21 по 22 декабря выявлено 400 новых случаев заражения COVID-19, из них 17 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности в регионе зафиксировано 54 939 заболевших, среди которых 3410 — тагильчане. 546 свердловчан переносят инфекцию в тяжелой форме, 211 подключены к аппаратам ИВЛ. Зарегистрировано 17 летальных случаев за сутки, а за время пандемии коронавирус унес жизни 1360 жителей Среднего Урала.

В Свердловской области за сутки выявлено еще 400 случаев заболевания коронавирусом
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В Нижнем Тагиле зарывается обсерватор на базе санатория «Сосновый бор». В нем проходили лечение пациенты, которые переносят коронавирус бессимптомно и в легкой форме. Представители мэрии обосновали данное решение тем, что снизилась потребность в подобных местах. Директору учреждения поручили закрыть 50 «ковидных» мест, а главному врачу — прекратить прием пациентов. Оставшихся распределят по другим медицинским учреждениям.

В Тагиле закрывается обсерватор в «Сосновом бору» для «легких» пациентов с COVID-19
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции отметил, что несмотря на ежегодно выделяемые средства свыше миллиарда рублей, экология Нижнего Тагила по прежнему имеет проблемы. По словам главы региона, с загрязняющими окружающую среду предприятиями заключены соглашения. Основными являются НТМК, УХП и УВЗ. Средства на борьбу с вредными выбросами предоставляются на протяжении семи лет. Евгений Куйвашем подчеркнул, что Нижний Тагил является крупнейшим промышленным центром страны и в отношении каждого предприятия-загрязнителя предприняты меры экологического оздоровления. Отмечается, что организации будут стремиться к снижению выброса вредных веществ к нулевой отметке.

Куйвашев об экологии Тагила: «Ежегодно тратится свыше миллиарда, проблемы еще есть»
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#Свердловская область#Общество#Итоги
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