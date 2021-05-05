Встреча ретро-поезда и утонувшая бабушка. Итоги дня в свердловской области

После небольшого похолодания 6 мая до +8 градусов в Свердловскую область, в том числе и в Нижний Тагил, возвратится теплая погода. В пятницу, 7 мая воздух прогреется до +18 градусов, однако ночью возможны заморозки до -1 градуса. В выходные, 8 и 9 мая, синоптики прогнозируют до +20 градусов днем и до +6 ночью.
Пенсионерка 1946 года рождения утонула в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом 4 мая. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что с начала весны уже 10 человек тонули в водоемах. Шестеро из них погибли, в том числе один ребенок.
ООО «УБТ-Сервис» закончило асфальтирование улицы Кушвинская в Нижнем Тагиле. Работы осуществлялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Площадь участка составила пять тысяч квадратных метров. На ремонт ушло более одной тысячи тонн асфальта, также было заменено 480 бортовых камней. Большинство работ проводили ночью, чтобы не ограничивать движение автотранспорта.
Сегодня в Нижний Тагил прибыл ретро-поезд времен Великой Отечественной войны. Состав встречали на перроне вокзала сотни жителей города. Сначала артисты показали историческую реконструкцию о том, как во времена войны встречали поезда с фронта. Сначала было продублировано сообщение о нападении Германии на СССР. Затем мужчины уехали на фронт на стоящем на платформе грузовике, а женщины устроили импровизированную пашню. Прозвучало много военных песен, были и танцы тех лет, зачитаны письма с фронта. Под звуки оркестра прибыл поезд с вернувшимися солдатами. После остановки была объявлена минута памяти и растянута георгиевская лента. Затем тагильчане могли зайти в вагоны поезда, в составе были вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой и платформа-сцена.