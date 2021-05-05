Встреча ретро-поезда и утонувшая бабушка. Итоги дня в свердловской области

Сегодня в Нижний Тагил прибыл ретро-поезд времен Великой Отечественной войны. Состав встречали на перроне вокзала сотни жителей города. Сначала артисты показали историческую реконструкцию о том, как во времена войны встречали поезда с фронта. Сначала было продублировано сообщение о нападении Германии на СССР. Затем мужчины уехали на фронт на стоящем на платформе грузовике, а женщины устроили импровизированную пашню. Прозвучало много военных песен, были и танцы тех лет, зачитаны письма с фронта. Под звуки оркестра прибыл поезд с вернувшимися солдатами. После остановки была объявлена минута памяти и растянута георгиевская лента. Затем тагильчане могли зайти в вагоны поезда, в составе были вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой и платформа-сцена.