Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года

Федеральную программу «Чистый воздух» продлили в 12 города-участниках, в том числе и в Нижнем Тагиле, до 2026 года. Цель программы — за пять лет снизить количество выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. Однако падали выбросы всего год: с 138,8 тысячи тонн в 2017-м до 123,1 тысячи тонн в 2018-м. После этого вновь пошло увеличение.