Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года

Ежедневно редакция TagilCity.ru проводила замеры воздуха в Нижнем Тагиле с помощью газоанализатора «Геолан-1П». Основной точкой отбора проб была площадь перед железнодорожным вокзалом. Там прибор ловил превышения диоксида азота, сероводорода и формальдегида. Государственным мониторингом воздуха в городе занимается «Уральское УГМС». Станции ведомства расположены на Вагонке, Тагилстрое, Красном Камне и Сухоложском поселке. Согласно данным УГМС и газоанализатора редакции за шесть месяцев — с октября 2021 года по март 2022 года — заводы травили тагильчан каждый второй день.
Черным днем для жителей Нижнего Тагила стало 30 января, когда город накрыл густой смог из выбросов промышленных предприятий. В течение дня белая мгла полностью опустилась на все районы, а жители сразу начали чувствовать ухудшение самочувствия — появились кашель, резь в глазах, головная боль и тошнота.
Новость о тагильском смоге вышла на федеральный уровень, и надзорные ведомства сразу же взялись за проверки и замеры воздуха. Роспотребнадзор нашел превышение нормы мелкодисперсной пыли в одной из шести проб. Росприроднадзор — превышение бензапирена в 1,7 раза. Газоанализатор редакции обнаружил превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода — в 1,3 раза.
Самыми впечатляющими цифрами поделилось «Уральское УГМС». В день смога, 30 января, станция на Красном Камне поймала превышение сероводорода в 19,8 раза.
Виновник выбросов был установлен Росприроднадзором сразу. Им стал главный загрязнитель воздуха в городе — ЕВРАЗ НТМК. Однако административная статья за несоблюдение экологических требований предполагает лишь штраф от 20 до 100 тысяч рублей. Для предприятия с миллиардным оборотом такая сумма является «копеечной».
При этом изначально ЕВРАЗ НТМК всячески отрицал свою причастность к январскому смогу, а в 20-кратном превышении сероводорода обвинил канализационный коллектор, находящийся в нескольких метрах от станции мониторинга УГМС. Однако сероводород — газ, который тяжелее воздуха, а значит подняться вверх из коллектора глубиной два метра он не мог.
11 февраля редакция TagilCity.ru провела экологическую конференцию, пригласив на нее общественников из разных городов — Челябинска, Омска, Стерлитамака, Москвы. Помимо обсуждений за круглым столом, гости вместе с журналистами проехались по городу и сделали замеры воздуха в разных точках. Например, прибор «Геолан-1П» руководителя московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова поймал на чердаке одного из многоэтажных домов в Алтайском микрорайоне превышение сероводорода.
На круглом столе общественники пришли к выводу, что экологические проблемы у всех городов одинаковые — несоблюдение экологического законодательства предприятиями, отсутствие контроля или его недостаточность со стороны надзорных ведомств, отсутствие интереса к вопросам экологии у горожан. Эко-блогер из Омска Владимир Лифантьев порекомендовал предприятиям-загрязнителям Нижнего Тагила тратить доходы на нужды компании. А общественница из Челябинска Наталья Шипицина считает, что предприятия, работающие без регламентированных санитарно-защитных зон, нарушают российское законодательство и не имеют право работать.
Федеральную программу «Чистый воздух» продлили в 12 города-участниках, в том числе и в Нижнем Тагиле, до 2026 года. Цель программы — за пять лет снизить количество выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. Однако падали выбросы всего год: с 138,8 тысячи тонн в 2017-м до 123,1 тысячи тонн в 2018-м. После этого вновь пошло увеличение.
Минэкологии объясняет это тем, что во время реализации программы «Чистый воздух» в городе на 8% увеличилось число объектов, выбрасывающих вредные вещества. Кроме того, некоторые предприятия увеличили объемы производства и, как следствие, объемы выбросов. Например, главный загрязнитель воздуха в городе ЕВРАЗ НТМК. В 2021 году комбинат выбросил в атмосферу 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.
Не снижается в Нижнем Тагиле, по данным Росгидромета, и уровень загрязнения воздуха. В 2019 году уровень он был «повышенный», в 2020 году — «высокий», в 2021 году — сначала «очень высокий», после перерасчета «высокий».
За 2022 год уровень пока не определен, но с января по октябрь «Уральское УГМС» зафиксировало в Нижнем Тагиле 12 случаев высокого загрязнения воздуха бензапиреном, оксидом углерода и сероводородом. Для сравнения: за весь предыдущий год таких случаев было четыре.
Один из главных этапов реабилитации главного питьевого источника Нижнего Тагила — Черноисточинского водохранилища — стартовал в 2022 году. В водоеме начал работать земснаряд, который занимается чисткой донных отложений. Этот процесс проходит в несколько этапов. Насадка земснаряда разрыхляет и всасывает пульпу, затем насосы переносят грязевой поток в пульпопровод протяженностью 2,6 км — по нему трясина поступает в фильтровальную станцию, где грязь от воды отделяют с помощью флокулянтов. В результате ил остается в геотубах, а чистая вода спускается в реку черная.
За летний период удалось поднять со дна 150 тысяч кубометров ила. Площадкой для обезвоженных отложений стал питомник «Горзеленхоза».
Еще в 2021 году на Исинском водохранилище, в народе называемым Иван-озером, из-за природной стихии прорвало береговую насыпь. Водоем начал стремительно мелеть. Администрация Горноуральского округа разработала проект по восстановлению берега. Однако деньги на работы из резервного фонда Свердловской области были выделены только в 2022 году. Почти за год Иван-озеро обмелело на пять метров.
Работы по реконструкции начались в середине лета. Однако для этого подрядчику ООО «Самара-Стройком» пришлось полностью слить воду из пруда. В итоге водоем превратился в безжизненное поле с грязью. Лишь ближе к месту прорыва осталась вода, из которой рыбаки вылавливали последнюю рыбу. Экосистема была полностью нарушена.
В сентябре работы были закончены на месте разрушения появилась новая бетонная плотина. Также рабочие укрепили основной водосброс. Это место, где проходит небольшой мост. Его подпорные стенки укрепили бетоном и установили новое ограждение.
Еще в 2021 году журналисты TagilCity.ru обнаружили возле Салдинского шоссе зловонное поле с пометом и останками куриц и обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку. Оказалось, что сброс отходов жизнедеятельности домашних птиц производит «Нижнетагильская птицефабрика».
В итоге птицефабрику оштрафовали на 40 тысяч рублей. Однако в 2022 году прокуратура подала иск на 1,4 млн рублей с целью взыскать ущерб за загрязнение почвы. Отборы проб показали, что в земле норму превышают цинк и нитраты.
Однако на суде ответчик смог доказать, что в составе куриного помета не может быть тяжелых металлов, таких, например, как цинка. Кроме того, природоохранная прокуратура не смогла обосновать корректность взятых проб почвы. В итоге суд оказал природоохранной прокуратуре в удовлетворении иска.