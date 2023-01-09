TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
Весь прошедший год редакция TagilCity.ru внимательно следила за экологической обстановкой в Нижнем Тагиле: делала независимые замеры газоанализатором, обращалась в надзорные ведомства и рассказывала жителям об экопроблемах. О важнейших событиях 2022 года читайте в нашем материале.

Замеры государственные и независимые

Ежедневно редакция TagilCity.ru проводила замеры воздуха в Нижнем Тагиле с помощью газоанализатора «Геолан-1П». Основной точкой отбора проб была площадь перед железнодорожным вокзалом. Там прибор ловил превышения диоксида азота, сероводорода и формальдегида. Государственным мониторингом воздуха в городе занимается «Уральское УГМС». Станции ведомства расположены на Вагонке, Тагилстрое, Красном Камне и Сухоложском поселке. Согласно данным УГМС и газоанализатора редакции за шесть месяцев — с октября 2021 года по март 2022 года — заводы травили тагильчан каждый второй день.

Заводы травили тагильчан каждый второй день
Узнать подробнее

Сероводородный смог

Черным днем для жителей Нижнего Тагила стало 30 января, когда город накрыл густой смог из выбросов промышленных предприятий. В течение дня белая мгла полностью опустилась на все районы, а жители сразу начали чувствовать ухудшение самочувствия — появились кашель, резь в глазах, головная боль и тошнота. 

Удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января
Узнать подробнее

Новость о тагильском смоге вышла на федеральный уровень, и надзорные ведомства сразу же взялись за проверки и замеры воздуха. Роспотребнадзор нашел превышение нормы мелкодисперсной пыли в одной из шести проб. Росприроднадзор — превышение бензапирена в 1,7 раза. Газоанализатор редакции обнаружил превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода — в 1,3 раза.

Самыми впечатляющими цифрами поделилось «Уральское УГМС». В день смога, 30 января, станция на Красном Камне поймала превышение сероводорода в 19,8 раза.

Превышение выбросов и наказание ЕВРАЗ НТМК. Каковы последствия смога в Нижнем Тагиле?
Узнать подробнее

Виновник выбросов был установлен Росприроднадзором сразу. Им стал главный загрязнитель воздуха в городе — ЕВРАЗ НТМК. Однако административная статья за несоблюдение экологических требований предполагает лишь штраф от 20 до 100 тысяч рублей. Для предприятия с миллиардным оборотом такая сумма является «копеечной».

НТМК оштрафуют за выбросы во время смога в Нижнем Тагиле: на 20-100 тысяч
Узнать подробнее

При этом изначально ЕВРАЗ НТМК всячески отрицал свою причастность к январскому смогу, а в 20-кратном превышении сероводорода обвинил канализационный коллектор, находящийся в нескольких метрах от станции мониторинга УГМС. Однако сероводород — газ, который тяжелее воздуха, а значит подняться вверх из коллектора глубиной два метра он не мог. 

Коллектор возле поста УГМС в Нижнем Тагиле не выделяет сероводород выше нормы
Узнать подробнее

Города разные, проблемы общие

11 февраля редакция TagilCity.ru провела экологическую конференцию, пригласив на нее общественников из разных городов — Челябинска, Омска, Стерлитамака, Москвы. Помимо обсуждений за круглым столом, гости вместе с журналистами проехались по городу и сделали замеры воздуха в разных точках. Например, прибор «Геолан-1П» руководителя московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова поймал на чердаке одного из многоэтажных домов в Алтайском микрорайоне превышение сероводорода.

Превышение сероводорода обнаружено на чердаке многоэтажки на Вагонке в Тагиле
Узнать подробнее

На круглом столе общественники пришли к выводу, что экологические проблемы у всех городов одинаковые — несоблюдение экологического законодательства предприятиями, отсутствие контроля или его недостаточность со стороны надзорных ведомств, отсутствие интереса к вопросам экологии у горожан. Эко-блогер из Омска Владимир Лифантьев порекомендовал предприятиям-загрязнителям Нижнего Тагила тратить доходы на нужды компании. А общественница из Челябинска Наталья Шипицина считает, что предприятия, работающие без регламентированных санитарно-защитных зон, нарушают российское законодательство и не имеют право работать.

«Чистый воздух» — не чистит?

Федеральную программу «Чистый воздух» продлили в 12 города-участниках, в том числе и в Нижнем Тагиле, до 2026 года. Цель программы — за пять лет снизить количество выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. Однако падали выбросы всего год: с 138,8 тысячи тонн в 2017-м до 123,1 тысячи тонн в 2018-м. После этого вновь пошло увеличение.

Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» в Тагиле за четыре года
Узнать подробнее

Минэкологии объясняет это тем, что во время реализации программы «Чистый воздух» в городе на 8% увеличилось число объектов, выбрасывающих вредные вещества. Кроме того, некоторые предприятия увеличили объемы производства и, как следствие, объемы выбросов. Например, главный загрязнитель воздуха в городе ЕВРАЗ НТМК. В 2021 году комбинат выбросил в атмосферу 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
Узнать подробнее

Не снижается в Нижнем Тагиле, по данным Росгидромета, и уровень загрязнения воздуха. В 2019 году уровень он был «повышенный», в 2020 году — «высокий», в 2021 году — сначала «очень высокий», после перерасчета «высокий».

Качество воздуха за год ухудшилось в городах Свердловской области
Узнать подробнее

За 2022 год уровень пока не определен, но с января по октябрь «Уральское УГМС» зафиксировало в Нижнем Тагиле 12 случаев высокого загрязнения воздуха бензапиреном, оксидом углерода и сероводородом. Для сравнения: за весь предыдущий год таких случаев было четыре.

Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» в Тагиле за четыре года
Узнать подробнее

Борьба за чистую воду

Один из главных этапов реабилитации главного питьевого источника Нижнего Тагила — Черноисточинского водохранилища — стартовал в 2022 году. В водоеме начал работать земснаряд, который занимается чисткой донных отложений. Этот процесс проходит в несколько этапов. Насадка земснаряда разрыхляет и всасывает пульпу, затем насосы переносят грязевой поток в пульпопровод протяженностью 2,6 км — по нему трясина поступает в фильтровальную станцию, где грязь от воды отделяют с помощью флокулянтов. В результате ил остается в геотубах, а чистая вода спускается в реку черная.

Очистка Черноисточинского пруда от ила стартовала в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

За летний период удалось поднять со дна 150 тысяч кубометров ила. Площадкой для обезвоженных отложений стал питомник «Горзеленхоза». 

Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
Узнать подробнее

Спасение Иван-озера

Еще в 2021 году на Исинском водохранилище, в народе называемым Иван-озером, из-за природной стихии прорвало береговую насыпь. Водоем начал стремительно мелеть. Администрация Горноуральского округа разработала проект по восстановлению берега. Однако деньги на работы из резервного фонда Свердловской области были выделены только в 2022 году. Почти за год Иван-озеро обмелело на пять метров.

Работы по реконструкции начались в середине лета. Однако для этого подрядчику ООО «Самара-Стройком» пришлось полностью слить воду из пруда. В итоге водоем превратился в безжизненное поле с грязью. Лишь ближе к месту прорыва осталась вода, из которой рыбаки вылавливали последнюю рыбу. Экосистема была полностью нарушена.

Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеления
Узнать подробнее

В сентябре работы были закончены на месте разрушения появилась новая бетонная плотина. Также рабочие укрепили основной водосброс. Это место, где проходит небольшой мост. Его подпорные стенки укрепили бетоном и установили новое ограждение. 

Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Иск за поле с пометом

Еще в 2021 году журналисты TagilCity.ru обнаружили возле Салдинского шоссе зловонное поле с пометом и останками куриц и обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку. Оказалось, что сброс отходов жизнедеятельности домашних птиц производит «Нижнетагильская птицефабрика».

В итоге птицефабрику оштрафовали на 40 тысяч рублей. Однако в 2022 году прокуратура подала иск на 1,4 млн рублей с целью взыскать ущерб за загрязнение почвы. Отборы проб показали, что в земле норму превышают цинк и нитраты.

1,4 млн рублей требует прокуратура с «Нижнетагильской птицефабрики» за сброс помета
Узнать подробнее

Однако на суде ответчик смог доказать, что в составе куриного помета не может быть тяжелых металлов, таких, например, как цинка. Кроме того, природоохранная прокуратура не смогла обосновать корректность взятых проб почвы. В итоге суд оказал природоохранной прокуратуре в удовлетворении иска.

Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Чистая вода#Пруд#Смог#Спецпроекты
Подпишитесь
Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:29
Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
7 января 10:17
Одеяла на окнах и обогреватели: на холод в детсаду жалуются родители Нижнего Тагила
Вчера, 15:49
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Вчера, 11:15
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Сегодня, 03:00