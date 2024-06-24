Итоги недели: выбросы в Екатеринбурге, свалки в Тагиле и неработающий сайт УГМС

Однако на ушедшей неделе стало известно, что в Екатеринбурге в течение пяти дней были превышены нормативы по ряду вредных веществ. Так, в столице Урала зашкаливал формальдегид, взвешенные вещества и оксид углерода. Последний был выше нормы более чем в пять раз.