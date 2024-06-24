Итоги недели: выбросы в Екатеринбурге, свалки в Тагиле и неработающий сайт УГМС

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле, проводимые редакцией TagilCity.ru при помощи газоанализатора «Геолан-1П», не показали превышений нормативов на минувшей неделе. Официальные данные от «Уральского УГМС» с середины недели неизвестны, поскольку сайт учреждения не работает. Корреспондент запросил у уральских метеорологов информацию о доступе к ресурсу.
Однако на ушедшей неделе стало известно, что в Екатеринбурге в течение пяти дней были превышены нормативы по ряду вредных веществ. Так, в столице Урала зашкаливал формальдегид, взвешенные вещества и оксид углерода. Последний был выше нормы более чем в пять раз.
Непогода, а именно ливни и сильный ветер, обрушились на Урал. Так, в течение недели несколько раз улицы Нижнего Тагила и Екатеринбурга топило водой после мощного дождя. Горожане делились видео из разных районов нашего города с залитыми проезжими частями и практически плавающими автомобилями.
Добавим, что на нынешнюю рабочую неделю синоптики вновь спрогнозировали дожди и сильные грозы. Ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле выделили 11,7 миллионов выделили на содержание площадок по сбору ТКО. Соответствующий тендер появился на прошлой неделе на официальном сайте госзакупок. Подрядчик, которого определят во второй половине июня, будет обслуживать площадки не только в городе, но и на присоединенных территориях.
Не отходя от темы мусора, напомним, что еще 10,7 миллиона рублей в Нижнем Тагиле выделили на ликвидацию несанкционированной свалки близ школы Юных футболистов на улице Маяковского. Подрядчик обязуется убрать ее до конца августа.
Свердловские спасатели по итогам масштабной проверки назвали шесть водоемов в регионе, пригодных для отдыха и купания. В этих местах дежурят спасатели и определены зоны для купания.
Добавим, что рекой Шайтанка под Нижним Тагилом планируют заняться специалисты — готовится проект по ее очищению. На документацию, в которой будет определен план ликвидации загрязнения и спрямления русла реки, выделено 6,7 миллиона рублей.