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Итоги недели: выбросы в Екатеринбурге, свалки в Тагиле и неработающий сайт УГМС

Итоги недели: выбросы в Екатеринбурге, свалки в Тагиле и неработающий сайт УГМС

24 июня 2024, 06:50
Фото: tagilcity.ru
Вспоминаем экологические события недели с 17 по 23 июня, произошедшие в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле, проводимые редакцией TagilCity.ru при помощи газоанализатора «Геолан-1П», не показали превышений нормативов на минувшей неделе. Официальные данные от «Уральского УГМС» с середины недели неизвестны, поскольку сайт учреждения не работает. Корреспондент запросил у уральских метеорологов информацию о доступе к ресурсу.

Однако на ушедшей неделе стало известно, что в Екатеринбурге в течение пяти дней были превышены нормативы по ряду вредных веществ. Так, в столице Урала зашкаливал формальдегид, взвешенные вещества и оксид углерода. Последний был выше нормы более чем в пять раз.

Формальдегид и другие вредные вещества пять дней превышали норму в Екатеринбурге
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Непогода, а именно ливни и сильный ветер, обрушились на Урал. Так, в течение недели несколько раз улицы Нижнего Тагила и Екатеринбурга топило водой после мощного дождя. Горожане делились видео из разных районов нашего города с залитыми проезжими частями и практически плавающими автомобилями.

Добавим, что на нынешнюю рабочую неделю синоптики вновь спрогнозировали дожди и сильные грозы. Ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня
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В Нижнем Тагиле выделили 11,7 миллионов выделили на содержание площадок по сбору ТКО. Соответствующий тендер появился на прошлой неделе на официальном сайте госзакупок. Подрядчик, которого определят во второй половине июня, будет обслуживать площадки не только в городе, но и на присоединенных территориях.

На содержание площадок по сбору ТКО в Нижнем Тагиле выделено 11,7 млн рублей
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Не отходя от темы мусора, напомним, что еще 10,7 миллиона рублей в Нижнем Тагиле выделили на ликвидацию несанкционированной свалки близ школы Юных футболистов на улице Маяковского. Подрядчик обязуется убрать ее до конца августа.

Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижнем Тагиле у школы Юных футболистов
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Свердловские спасатели по итогам масштабной проверки назвали шесть водоемов в регионе, пригодных для отдыха и купания. В этих местах дежурят спасатели и определены зоны для купания.

Добавим, что рекой Шайтанка под Нижним Тагилом планируют заняться специалисты — готовится проект по ее очищению. На документацию, в которой будет определен план ликвидации загрязнения и спрямления русла реки, выделено 6,7 миллиона рублей.

Названы самые безопасные пляжи в Свердловской области
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