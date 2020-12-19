Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

Сегодня, 20:56ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
За 19 декабря на территории Свердловской области произошло пять ДТП, понесших за собой несколько смертей.

На трассе под Нижним Тагилом случилось массовое ДТП, которое привело к тому, что в кювете оказалось пять легковых автомобилей и два грузовых. Девушка-водитель одного из транспортных средств не взяла во внимание метеорологические условия и не справилась с управлением. В результате она съехала в кювет и опрокинулась. Позже на этом же самом месте столкнулись еще четыре легковых и два грузовых автомобиля. Все машины вылетели в кювет.

В Екатеринбурге Mercedes наехал на бордюрный камень, врезался в дерево и другой легковой автомобиль Chevrolet Cruze. В результате два пассажира Mercedes погибли. Один — на месте, а второй — в больнице. Также 28-летний водитель, имеющий стаж вождения два года, и трое пассажиров Mercedes были госпитализированы. Ранее водителям четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

В Екатеринбурге скорая помощь, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. Все участники аварии пострадали. Как стало известно, в 21.45 «Тойота» ехала по улице Ленинградская в сторону улицы Ухтомская. На регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора она столкнулась со скорой помощью, которая ехала с включенными спецсигналами — сиреной и проблесковыми маячками. В медицинской машине на момент ДТП находился пациент, которого сразу забрала другая машина скорой помощи и доставила в больницу.

Под Нижним Тагилом, на Серовском тракте, столкнулись три машины: полицейский автозак, Toyota Avensis и Volkswagen Polo. Инцидент произошел на 313 километре автодороги Нижний Тагил — Екатеринбург. Как стало известно, полицейский автозак остановился на обочине, после чего полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трассы и перевернулась.

В Свердловской области, в Сысертском районе, с места ДТП на вертолете госпитализировали пострадавшего водителя. Инициатором аварии стал водитель «Хендэ Галлопер» 1959 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на грузовик «Фредлайнер», стоявший на обочине из-за поломок. Результатом удара стало то, что 61-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести: открытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица, ушиб головного мозга и живота.

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