Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

За 19 декабря на территории Свердловской области произошло пять ДТП, понесших за собой несколько смертей.

На трассе под Нижним Тагилом случилось массовое ДТП, которое привело к тому, что в кювете оказалось пять легковых автомобилей и два грузовых. Девушка-водитель одного из транспортных средств не взяла во внимание метеорологические условия и не справилась с управлением. В результате она съехала в кювет и опрокинулась. Позже на этом же самом месте столкнулись еще четыре легковых и два грузовых автомобиля. Все машины вылетели в кювет. Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто В Екатеринбурге Mercedes наехал на бордюрный камень, врезался в дерево и другой легковой автомобиль Chevrolet Cruze. В результате два пассажира Mercedes погибли. Один — на месте, а второй — в больнице. Также 28-летний водитель, имеющий стаж вождения два года, и трое пассажиров Mercedes были госпитализированы. Ранее водителям четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В Екатеринбурге наезд «Мерседеса» на бордюр привел к ДТП с двумя погибшими В Екатеринбурге скорая помощь, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. Все участники аварии пострадали. Как стало известно, в 21.45 «Тойота» ехала по улице Ленинградская в сторону улицы Ухтомская. На регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора она столкнулась со скорой помощью, которая ехала с включенными спецсигналами — сиреной и проблесковыми маячками. В медицинской машине на момент ДТП находился пациент, которого сразу забрала другая машина скорой помощи и доставила в больницу. В Екатеринбурге в ДТП со скорой помощью пострадали три человека Под Нижним Тагилом, на Серовском тракте, столкнулись три машины: полицейский автозак, Toyota Avensis и Volkswagen Polo. Инцидент произошел на 313 километре автодороги Нижний Тагил — Екатеринбург. Как стало известно, полицейский автозак остановился на обочине, после чего полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трассы и перевернулась. Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозака В Свердловской области, в Сысертском районе, с места ДТП на вертолете госпитализировали пострадавшего водителя. Инициатором аварии стал водитель «Хендэ Галлопер» 1959 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на грузовик «Фредлайнер», стоявший на обочине из-за поломок. Результатом удара стало то, что 61-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести: открытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица, ушиб головного мозга и живота. Сел за руль «под мухой»: на Урале попавшего в ДТП водителя эвакуировали на вертолете

