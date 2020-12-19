Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

На трассе под Нижним Тагилом случилось массовое ДТП, которое привело к тому, что в кювете оказалось пять легковых автомобилей и два грузовых. Девушка-водитель одного из транспортных средств не взяла во внимание метеорологические условия и не справилась с управлением. В результате она съехала в кювет и опрокинулась. Позже на этом же самом месте столкнулись еще четыре легковых и два грузовых автомобиля. Все машины вылетели в кювет.