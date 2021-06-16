Ограничения по COVID-19 и повышение платы за детсад. Итоги дня в Свердловской области

Ограничения по COVID-19 и повышение платы за детсад. Итоги дня в Свердловской области
Ограничения по COVID-19 и повышение платы за детсад. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 июня.

Власти Свердловской области готовы ввести ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. По словам губернатора Евгения Куйвашева, они будут минимальными. Он отметил, что главным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация. В регионе уже привито более 520 тысяч человек, а для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 1,5 миллиона свердловчан.

Жители Верхней Салды выступают против строительства кремниевого завода бизнесменом из Омска Михаилом Сутягинским в особой экономической зоне «Титановая долина». Активистки рассказали редакции TagilCity.ru, что в окрестностях Салды и так много «вредных» производств. Они отметили, что также не согласны с выбором места для строительства. По их мнению, завод надо разместить севернее от города, чтобы выбросы не доходили до Салды. Кремниевое производство онкоопасное, а в городе большое число людей с такими заболеваниями. Также активистки пояснили, что сбор подписей против строительства завода идет быстрыми темпами.

Тагильчане из садов Северный-1 и Мокрая Ольховка находятся в километре от многотонных шлакоотвалов сталеплавильных и доменных цехов ЕВРАЗ НТМК. Отходы складируются там уже на протяжении 72 лет. По словам дачников, дышать в садах невозможно, также они жалуются на неприятный запах. Кроме того, грязь и пыль на территорию приносит ветер. Вещества принадлежат к четвертому классу опасности из-за пыления при хранении открытым способом. По законодательству, санитарно-защитная норма размещения шлакового щебня составляет 500 метров.

С 1 июля в Нижнем Тагиле повышается плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Теперь родителям за услуги придется платить 2 316 рублей, что на 82 рубля больше, чем ранее.

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