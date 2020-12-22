Губернатор об экологии и салют в Екатеринбурге. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге вечером 21 декабря жители увидели салют. По словам очевидцев, зрелище было не хуже чем на праздники и продлилось около 10 минут. В администрации города отметили, что не имеют отношения к событию и не знают кто является организатором. Инсайдер сообщил, что таким образом отпраздновал дату своего рождения один из местных бизнесменов.