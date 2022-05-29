Девочка травмировала шею на горке в Тагиле, а аллергикам грозит концентрация пыльцы

Девочка упала с горки и потеряла сознание в Нижнем Тагиле, электрик погиб от удара током в Волчанске, а высокая концентрация пыльцы ждет аллергиков в начале следующей недели — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской за прошедшие выходные.

Девочка возраста около восьми лет получила травмы шеи на игровом комплексе рядом с цирком в Нижнем Тагиле. Она пыталась залезть на горку, не удержала равновесие и упала вниз головой. Очевидцы говорят, что за школьницей никто не следил, она была одна. Люди, находящиеся рядом, вызвали пострадавшей скорую помощь. Медики зафиксировали девочке шею и голову, а затем госпитализировали в одно из медучреждений города. Отрезанные разлагающиеся коровьи головы, упакованные в мешках, нашли садоводы в Каменске-Уральском. Примечательно, что у несанкционированной свалки останков находится видеокамера нарушений ПДД. Однако никто ранее не сообщал о скотомогильнике. Очень высокая концентрация пыльцы березы ожидается в Нижнем Тагиле в начале следующей недели. Аллергикам следует быть осторожнее и более тщательно следить за своим здоровьем: носить очки и сизы. А если есть возможность, избегать нахождения на улице. Однако уже к выходным, по прогнозам синоптиков, уровень аллергена снизится до ноля баллов из пяти. Свидетелями смерти электрика от удара током стали дачники из Волчанска. Мужчина уже заканчивал работы, когда получил разряд и повис на проводах. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим, соответствующее постановление подписал мэр столицы Урала Алексей Орлов. Причиной этого стала стабилизация ситуации с лесными пожарами. Однако для всех остальных жителей Свердловской области запрет на разжигание открытого огня продолжает действовать с 15 апреля. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей, а для должностных лиц — до 40 тысяч рублей. Особый противопожарный режим в Екатеринбурге отменен 9-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде, сбил на пешеходном переходе на Гальянке в Нижнем Тагиле водитель иномарки. После осмотра медиками, школьник был отпущен домой, он не получил серьезных травм. По словам водителя Renault Logan, авария произошла из-за того, что его ослепило солнце. В момент ДТП мужчина был трезвым. Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле 4 Фото Легковушка сбила мальчика с велосипедом в Нижнем Тагиле.

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