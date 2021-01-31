Протесты, домашнее насилие, прививки и дистант: итоги недели в Нижнем Тагиле

Встревожила на этой неделе тагильчан не только повестка околополитическая, но и простой вид из окна квартиры: во дворе на Вагонке разгорелся спор из-за вышки компании Tele2. Оператор уверяет, что установка конструкции законна, тагильская мэрия сообщает о том, что разрешений на такую вышку у них нет, а местные жители волнуются из-за волн, которые могут как-то повлиять на их здоровье (на самом деле не могут, только если от переживаний давление подскочит). Жители готовы обращаться в прокуратуру.