Протесты, домашнее насилие, прививки и дистант: итоги недели в Нижнем Тагиле

Эти выходные, как и прошлые, у многих связаны с протестными акциями. В Нижнем Тагиле также прошла вторая «прогулка». Она запомнилась участникам несанкционированного митинга большим числом задержаний, нежели в первый раз. При этом митингующие вели себя достаточно мирно: в этот раз не было даже людей с плакатам. Но были блогер с ершиком и хоровод.
Встревожила на этой неделе тагильчан не только повестка околополитическая, но и простой вид из окна квартиры: во дворе на Вагонке разгорелся спор из-за вышки компании Tele2. Оператор уверяет, что установка конструкции законна, тагильская мэрия сообщает о том, что разрешений на такую вышку у них нет, а местные жители волнуются из-за волн, которые могут как-то повлиять на их здоровье (на самом деле не могут, только если от переживаний давление подскочит). Жители готовы обращаться в прокуратуру.
А вот тагильчанка Дарья со Старателя за помощью к властям ходить уже устала. В течение нескольких лет бытовые конфликты с экс-сожителем оборачиваются рукоприкладством. Женщина добивается реального заключения для отца своего ребенка, он и не отрицает фактов нанесения побоев, но полиция пока до лишения свободы дело не довела.
Не все спокойно в городе и на дорогах: на этой неделе мэрия раскритиковала дорожников за качество уборки снега с улиц. Также сложности в Нижнем Тагиле и с общественным транспортом: перевозчики считают, что при текущем тарифе за проезд в маршрутках они не могут дать тагильчанам более качественный сервис.
Финансовый вопрос тормозит и еще один важный для города проект: капитальный ремонт в роддоме на Вагонке. Здание должно было принять пациенток еще в ноябре 2020 года, однако на часть работ только готовится согласование документации и не выделены средства. Открытие придется ждать еще около года.
На этой неделе мы общались с разными людьми по двум важным темам: собеседники редакции поделились своими прогнозами о перспективах дистанционного образования, а также специалисты рассказали о спорной ситуации вокруг вакцинации от коронавируса.
И традиционно рекомендую прочитать экологические итоги недели: там есть и почетное второе место среди самых грязных городов в стране, и неожиданные для нас превышение ПДК вредных веществ в казалось бы самом чистом районе - ГГМ, и запуск специального информера с данными наших ежедневных замеров.