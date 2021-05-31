tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2021, 21:41

Published 30 мая 2021, 21:41

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Штурм стрелка, разница в доходах и пропитые пособия: итоги недели в Нижнем Тагиле

30 мая 2021, 21:41
Доходы директоров школ и изменение зарплат тагильчан, политические перестановки и семейные драмы. Что обсуждалось на минувшей неделе — читайте в традиционной подборке итогов.

В последний день минувшей недели Урал прогремел на всю страну: в Екатеринбурге пьяный бывший милиционер несколько часов стрелял по прохожим. В результате оказался ранен сотрудник Росгвардии, а также пострадала 5-летняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Сергей Болков, уволенный из органов еще до реформы МВД, был задержан во время штурма.

Стрелявший по прохожим и силовикам экс-сотрудник МВД задержан в Екатеринбурге
Узнать подробнее

В регионе начали публиковать данные о доходах муниципальных служащих. В частности, стало известно о том, что самым богатым директором школы в Нижнем Тагиле в минувшем году стала депутат гордумы Ирина Бусыгина (3,5 млн рублей).

Год пандемии по-разному сказался на доходах рядовых тагильчан: чьи-то зарплаты упали, а кто-то стал зарабатывать на 20% больше, чем в 2019 году. При этом официальная безработица в Нижнем Тагиле выросла в 9 раз. Скорее всего, из-за льгот, объявленных правительством для тех, кто не имеет официальной работы.

Родственницы тагильчанина Сергея Максимова обвиняют его в том, что он потратил на алкоголь и наркотики детские пособия в размере около 600 тысяч рублей. Мужчина сам признался, что пропивал деньги, которые получал на троих несовершеннолетних. Сейчас женщины добиваются опеки над детьми своей умершей сестры, которые находятся в детском доме.

Неделя праймериз подготовила избирателям множество сюрпризов. Так, известный своей политической гибкостью бывший депутат Андрей Муринович ранее заявлял об амбициях баллотироваться в Госдуму от Нижнего Тагила, причём прогнозировалось участие в выборах от оппозиции. Однако в итоге политик пошёл на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание, но от совсем другого округа.

Собеседники редакции, размышляя о возможных и заявившихся кандидатах в Госдуму, высказали уверенность в том, что часть кандидатов на праймериз оказались для массовки, ещё для нескольких из них участие в выборах станет интересным опытом.

«Массовка» или конкуренция? Эксперты о тагильских кандидатах в Госдуму
Узнать подробнее

Перестановки произошли в Общественном совете при МВД в Нижнем Тагиле. Председатель Леонид Мартюшев сложил полномочия, временно на его место назначен Сергей Силяев.

Строительство моста на Тагилстрой по улице Циолковского проверили губернатор Евгений Куйвашев и министр транспорта и связи Василий Старков. Представитель подрядчика пообещал открыть мост уже 10 сентября.

Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле
Узнать подробнее

Один из городских объектов ждёт запуска в эксплуатацию с 2017 года: дорога и инфраструктура ко второй очереди на Центральном кладбище обошлись городскому бюджету в 49 млн рублей, но объект до сих пор стоит закрытым.

Сразу две дороги в поселки под Нижним Тагилом попали в повестку на этой неделе. К садам в Чащино сейчас строят новый съезд с трассы за 60 млн рублей, а вот посёлку Волчевка повезло меньше: из-за невысокой численности населения новую дорогу к нему построить не смогут. Обслуживание официальной дороги ведётся, но сам путь заканчивается в полутора километрах от посёлка и упирается в болото, а вот проезжая дорога до Волчевку является нелегальной и в любой момент может быть закрыта.

Болото и призрак: две дороги в поселок Волчевка под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Новое вредное производство может появиться под Нижним Тагилом. Бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский после нескольких лет неудач решил перенести строительство кремниевого завода в Верхнюю Салду. Экологи смогли отстоять Омскую область, поэтому теперь выбор владельца ГК «Титан» пал на Свердловскую область. При этом недавно одно из предприятий в Омске, которым также владеет Сутягинский, с треском провалило проверку Росприроднадзора. Глава ведомства Светлана Родионова раскритиковала «Омский каучук» за многочисленные нарушения, в том числе отсутствие планов по снижению числа выбросов.

Нижний Тагил тем временем наблюдал столб черного дыма от очередного пожара на Коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК: 30 мая в одном из подразделений предприятие произошло возгорание, аналогичное было двумя неделями ранее.

Еще один пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Последняя неделя мая удивляла свердловчан переменчивой погодой. В регионе то фиксировалось высокая температура, воздуха то выпадал град, то бушевали грозы. Начало июня будет непривычно холодным, но это вовсе не повод сидеть дома: в нашем традиционном культобзоре мы сделали подборку интересных событий на ближайшие будни. Выбирайте на свой вкус!

«Пока звучат их голоса». Спектакль Театра кукол, после которого не хочется хлопать
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика