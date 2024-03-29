Берестяных дел мастер, ДТП, весенняя рыбалка, подросшие зарплаты и ремонт в театре

Виновник смертельного ДТП в Нижнем Тагиле, который на автомобиле Range Rover протаранил ВАЗ в октябре 2023 года, пытался избежать наказания и уехал на СВО. Там он получил ранение и попал в госпиталь, однако почему-то сбежал оттуда и попал на карандаш военной полиции как дезертир. Теперь ему придется ответить сразу по двум разным делам. Пока любитель приключений находится под домашним арестом.