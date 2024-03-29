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Берестяных дел мастер, ДТП, весенняя рыбалка, подросшие зарплаты и ремонт в театре

Берестяных дел мастер, ДТП, весенняя рыбалка, подросшие зарплаты и ремонт в театре

29 марта 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле открылась выставка берестяных изделий. Виновник ДТП сбежал от наказания на СВО. Рыбаки рассказали о самых клевых местах региона. Зарплаты свердловчан выросли на 18,5% за 2023 год. В Тагиле обновится оборудование Нового молодежного театра. Итоги города и области 29 марта — в нашем обзоре.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени. Выставка приурочена к важной дате: ровно пять лет назад в городе появился музей «Солнечная береста», в котором есть уникальные старинные изделия. Всего в коллекции Сергея Коротчени более 200 различных экспонатов. На выставке в музее изобразительных искусств представлены 50 из них, которые рассказывают историю промысла уральских художников.

В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
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Виновник смертельного ДТП в Нижнем Тагиле, который на автомобиле Range Rover протаранил ВАЗ в октябре 2023 года, пытался избежать наказания и уехал на СВО. Там он получил ранение и попал в госпиталь, однако почему-то сбежал оттуда и попал на карандаш военной полиции как дезертир. Теперь ему придется ответить сразу по двум разным делам. Пока любитель приключений находится под домашним арестом.

Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
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Свердловская область богата озерами, реками и другими водоемами, в которых водится несметное количество рыбы. Корреспонденты TagilCity.ru спросили заядлых рыбаков, где можно поймать самую крупную щуку. Всех профессиональных тайн любители посидеть с удочкой раскрывать не стали, однако кое-какими секретами хорошей рыбалки все же поделились.

Рыбалка в Свердловской области: самые клевые места
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Уровень средней зарплаты в Свердловской области в январе 2024 года составил 67,2 тысячи рублей. За прошлый год доходы свердловчан подросли на 18,5%. Больше всех в регионе, больше 100 тысяч рублей, получают ученые. Меньше всех — работники общепита и гостиничной сферы, всего 38 тысяч рублей.

На 18,5% выросла средняя зарплата за год в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле определили подрядчика, который займется установкой сценического оборудования в Новом молодежном театре. Конкурс выиграла компания из Новосибирска ООО «ЦТТС». Изначальная сумма контракта составляла 122,5 млн рублей, однако в ходе торгов она снизилась на 34% — до 80,9 млн рублей. Подрядчик работает с 2014 года и уже выполнил 46 госзаказов.

Установка оборудования в Молодежном театре Тагила обойдется на 34% дешевле
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В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
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