Берестяных дел мастер, ДТП, весенняя рыбалка, подросшие зарплаты и ремонт в театре

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В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени. Выставка приурочена к важной дате: ровно пять лет назад в городе появился музей «Солнечная береста», в котором есть уникальные старинные изделия. Всего в коллекции Сергея Коротчени более 200 различных экспонатов. На выставке в музее изобразительных искусств представлены 50 из них, которые рассказывают историю промысла уральских художников.
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