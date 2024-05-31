Демография на троечку, клубника, закрытие почтовых отделений, собаки и банда из 90-х

Депутаты городской думы на заседании 30 мая проанализировали стратегию развития Нижнего Тагила и обсудили демографические проблемы. Причины, по которым люди, в основном, молодежь, ежегодно уезжают из Тагила, назывались самые разные — в частности, это проблемы в здравоохранении и образовании. Однако, по мнению народных избранников, первопричину все-таки нужно искать в экологии. И здесь немало вопросов возникает к предприятию ЕВРАЗ НТМК.