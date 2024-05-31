Демография на троечку, клубника, закрытие почтовых отделений, собаки и банда из 90-х

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Депутаты городской думы на заседании 30 мая проанализировали стратегию развития Нижнего Тагила и обсудили демографические проблемы. Причины, по которым люди, в основном, молодежь, ежегодно уезжают из Тагила, назывались самые разные — в частности, это проблемы в здравоохранении и образовании. Однако, по мнению народных избранников, первопричину все-таки нужно искать в экологии. И здесь немало вопросов возникает к предприятию ЕВРАЗ НТМК.
Редакция TagilCity.ru открыла клубничный сезон и отправилась за самой вкусной и сладкой ягодой на местные рынки, ярмарки и другие торговые точки. Для проведения дегустации были закуплены контрольные партии в разных местах, а ягоды оценивались по пятибалльной шкале.
В Нижнем Тагиле одно за другим закрываются отделения почты России. Недавно два отделения перестали принимать посетителей в Дзержинском районе. На ГГМ единственное отделение работает по сокращенном графику. Руководство «Почты России» уверяет, что проблема временная и отделения вновь откроются, как только возьмут на работу новых сотрудников.
В Нижнем Тагиле дополнительные средства мэрия получит на отлов бездомных собак. На заседании городской думы было принято решение о выделении 2,2 млн рублей на эти цели. Ранее в администрации пожаловались, что изначально заложенных в бюджет 11 млн рублей до конца года недостаточно, чтобы держать проблему под контролем.
В Нижнем Тагиле будут судить местных жителей за убийства почти 30-летней давности, которые они предположительно совершили в составе преступной банды. Всего подсудимых обвиняют в трех эпизодах расправы с неугодными. Первый эпизод произошел в 1994 году, остальные — в 1995 и 1996 годах.