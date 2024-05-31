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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:04

Демография на троечку, клубника, закрытие почтовых отделений, собаки и банда из 90-х

Демография на троечку, клубника, закрытие почтовых отделений, собаки и банда из 90-х

31 мая 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле обсудили демографические проблемы. Журналисты TagilCity.ru искали самую вкусную клубнику. В городе закрываются почтовые отделения. На отлов бездомных собак выделят дополнительные деньги. В Тагиле будут судить банду из 90-х. Итоги за 31 мая — в нашем традиционном обзоре.

Депутаты городской думы на заседании 30 мая проанализировали стратегию развития Нижнего Тагила и обсудили демографические проблемы. Причины, по которым люди, в основном, молодежь, ежегодно уезжают из Тагила, назывались самые разные — в частности, это проблемы в здравоохранении и образовании. Однако, по мнению народных избранников, первопричину все-таки нужно искать в экологии. И здесь немало вопросов возникает к предприятию ЕВРАЗ НТМК.

Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии
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Редакция TagilCity.ru открыла клубничный сезон и отправилась за самой вкусной и сладкой ягодой на местные рынки, ярмарки и другие торговые точки. Для проведения дегустации были закуплены контрольные партии в разных местах, а ягоды оценивались по пятибалльной шкале.

Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
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В Нижнем Тагиле одно за другим закрываются отделения почты России. Недавно два отделения перестали принимать посетителей в Дзержинском районе. На ГГМ единственное отделение работает по сокращенном графику. Руководство «Почты России» уверяет, что проблема временная и отделения вновь откроются, как только возьмут на работу новых сотрудников.

В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения
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В Нижнем Тагиле дополнительные средства мэрия получит на отлов бездомных собак. На заседании городской думы было принято решение о выделении 2,2 млн рублей на эти цели. Ранее в администрации пожаловались, что изначально заложенных в бюджет 11 млн рублей до конца года недостаточно, чтобы держать проблему под контролем.

Нижний Тагил попросил дополнительные средства на отлов собак
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В Нижнем Тагиле будут судить местных жителей за убийства почти 30-летней давности, которые они предположительно совершили в составе преступной банды. Всего подсудимых обвиняют в трех эпизодах расправы с неугодными. Первый эпизод произошел в 1994 году, остальные — в 1995 и 1996 годах.

Перед судом предстанут жители Нижнего Тагила за совершенные убийства в 90-х годах
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Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
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