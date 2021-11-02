Сводка происшествий за 2 ноября в Свердловской области

Спасение жизни, гибель двоих детей и кислородное ЧП в больнице, а также резкое похолодание в Свердловской области, спровоцировавшее рост аварий на трассах и пожары. Рассказываем о происшествиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за последние сутки.

«Покатушки» на скорой едва не стоили малышу жизни Инцидент произошел еще в июле этого года, однако огласке СМИ мать малыша предала историю только сейчас — после того, как надзорные организации стали «шевелиться». Суть истории такова, что в Полевском женщина получила в поликлинике смесь на ребенка — бесплатную. Ребенка спустя сутки после кормления стало тошнить. Приехавшая на вызов бригада скорой увезла малыша в инфекционную больницу, где ребенка осмотрел дежурный медик и выписал ему регидрон и уголь. Вечером малышу стало хуже — в кале появилась кровь. Еще дважды скорая увозила ребенка в ту же больницу — один раз после осмотра участкового врача. Малышу помимо предыдущих рекомендаций выписали уколы антибиотика. На третий день, когда у ребенка уже не было сил плакать, а его состояние было крайне тяжелым, мать мальчика сама начала обзванивать больницы Екатеринбурга. В итоге малыша приняли в хирургии и экстренно прооперировали — медик диагностировал у ребенка заворот кишок. Реаниматолог больницы заявил, что спасение малыша стало чудом. Мальчику уже семь месяцев, он активно растет и развивается, а о происшествии напоминает только шов на животе и жалобы, которые мать малыша написала во все возможные инстанции. Пока отреагировали только представители страховой компании — они действительно нашли нарушения в действиях врачей местной инфекционки. Пока молчат Минздрав и СК Свердловской области. Детское питание чуть не стало причиной гибели 4-месячного малыша в Полевском Экстренная эвакуация лежачих кислородозависимых ковидных больных В Березовском ночью отказала система подачи кислорода — больных в срочном порядке перевезли в стационары Екатеринбурга. Два часа понадобилось специалистам, чтобы починить поломку. 10 тяжелых больных едва не стали жертвами кислородного «апокалипсиса». Считаные секунды без дыхания могли стоить этим пациентам жизни — надо отдать должное персоналу больницы, который среагировал незамедлительно. 10 пациентов экстренно перевезли из Березовского из-за отказа системы кислорода Огонь и дети — это несовместимо В результате пожара в Камышловском районе погибли два ребенка — двухлетний мальчик и маленькая девочка, которой еще не исполнилось года. Еще двое детей успели выбежать из дома, когда начался пожар. 28-летняя многодетная мать затопила печь и ушла в неизвестном направлении — семья состояла на учете в ПДН, а женщина имела за плечами срок за кражу. Отец малышей отбывает срок в местах не столь отдаленных. Тела двух детей найдены во время пожара в Камышловском районе В городе Реж детей от огня спасли пожарные — в полтретьего утра в двухэтажке загорелась подсобка (то ли бомжи там грелись, то ли проводку замкнуло). В итоге вспыхнули стены и перекрытия деревянного дома. Приехавшие пожарные эвакуировали 11 человек (в том числе троих детей) по специальной трехколенной лестнице. Еще три человека, включая ребенка, вышли из горящего здания по лестничным маршам. В пожаре никто не пострадал. Не пощадил огонь и чей-то «Соболь» в деревне Киселево Тавдинского округа. Автомобиль моментально вспыхнул и полностью сгорел. Причины возгорания пожарными не указываются, однако в рекомендациях к информации о возгорании всем автомобилистам рекомендуют проверять систему зажигания до того, как автомобиль будет дистанционно запущен. Никогда такого не было, и вдруг … гололед Свердловские автомобилисты рассказывают в соцсетях о большом количестве автомобилей, лежащих в кюветах на протяженности трассы Екатеринбург — Серов. То ли водители забыли, что резину надо выбирать по сезону и тщательно, то ли гололед случился внезапно (как и снег), но движение из-за обильных осадков было парализовано на некоторых участках автодороги. Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни Если на трассе машины лежат в кюветах, то в Екатеринбурге летят в лобовую или под кузов грузовика. В Завокзальном девушка за рулем «Форда» не рассчитала свои силы и вылетела на встречку, где нашла его… новый «Фольксваген». В результате ДТП автоледи увезли в больницу — даму с трудом доставали из покорёженного авто очевидцы аварии. Водителя «немца» спасли подушки безопасности. Еще один «фольц» вылетел под прицеп грузовика — машину занесло по гололёду. К слову, этот Volkswagen Polo был каршеринговым. Неизвестно, сколько теперь придется выложить арендатору авто за свою оплошность. В этой аварии обошлось без пострадавших. Резкое ночное похолодание до -18°C спрогнозировал синоптик в Свердловской области

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