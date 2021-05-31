Штурм стрелка, разница в доходах и пропитые пособия: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сразу две дороги в поселки под Нижним Тагилом попали в повестку на этой неделе. К садам в Чащино сейчас строят новый съезд с трассы за 60 млн рублей, а вот посёлку Волчевка повезло меньше: из-за невысокой численности населения новую дорогу к нему построить не смогут. Обслуживание официальной дороги ведётся, но сам путь заканчивается в полутора километрах от посёлка и упирается в болото, а вот проезжая дорога до Волчевку является нелегальной и в любой момент может быть закрыта.