Штурм стрелка, разница в доходах и пропитые пособия: итоги недели в Нижнем Тагиле

В последний день минувшей недели Урал прогремел на всю страну: в Екатеринбурге пьяный бывший милиционер несколько часов стрелял по прохожим. В результате оказался ранен сотрудник Росгвардии, а также пострадала 5-летняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Сергей Болков, уволенный из органов еще до реформы МВД, был задержан во время штурма.
В регионе начали публиковать данные о доходах муниципальных служащих. В частности, стало известно о том, что самым богатым директором школы в Нижнем Тагиле в минувшем году стала депутат гордумы Ирина Бусыгина (3,5 млн рублей).
Год пандемии по-разному сказался на доходах рядовых тагильчан: чьи-то зарплаты упали, а кто-то стал зарабатывать на 20% больше, чем в 2019 году. При этом официальная безработица в Нижнем Тагиле выросла в 9 раз. Скорее всего, из-за льгот, объявленных правительством для тех, кто не имеет официальной работы.
Родственницы тагильчанина Сергея Максимова обвиняют его в том, что он потратил на алкоголь и наркотики детские пособия в размере около 600 тысяч рублей. Мужчина сам признался, что пропивал деньги, которые получал на троих несовершеннолетних. Сейчас женщины добиваются опеки над детьми своей умершей сестры, которые находятся в детском доме.
Неделя праймериз подготовила избирателям множество сюрпризов. Так, известный своей политической гибкостью бывший депутат Андрей Муринович ранее заявлял об амбициях баллотироваться в Госдуму от Нижнего Тагила, причём прогнозировалось участие в выборах от оппозиции. Однако в итоге политик пошёл на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание, но от совсем другого округа.
Собеседники редакции, размышляя о возможных и заявившихся кандидатах в Госдуму, высказали уверенность в том, что часть кандидатов на праймериз оказались для массовки, ещё для нескольких из них участие в выборах станет интересным опытом.
Перестановки произошли в Общественном совете при МВД в Нижнем Тагиле. Председатель Леонид Мартюшев сложил полномочия, временно на его место назначен Сергей Силяев.
Строительство моста на Тагилстрой по улице Циолковского проверили губернатор Евгений Куйвашев и министр транспорта и связи Василий Старков. Представитель подрядчика пообещал открыть мост уже 10 сентября.
Один из городских объектов ждёт запуска в эксплуатацию с 2017 года: дорога и инфраструктура ко второй очереди на Центральном кладбище обошлись городскому бюджету в 49 млн рублей, но объект до сих пор стоит закрытым.
Сразу две дороги в поселки под Нижним Тагилом попали в повестку на этой неделе. К садам в Чащино сейчас строят новый съезд с трассы за 60 млн рублей, а вот посёлку Волчевка повезло меньше: из-за невысокой численности населения новую дорогу к нему построить не смогут. Обслуживание официальной дороги ведётся, но сам путь заканчивается в полутора километрах от посёлка и упирается в болото, а вот проезжая дорога до Волчевку является нелегальной и в любой момент может быть закрыта.
Новое вредное производство может появиться под Нижним Тагилом. Бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский после нескольких лет неудач решил перенести строительство кремниевого завода в Верхнюю Салду. Экологи смогли отстоять Омскую область, поэтому теперь выбор владельца ГК «Титан» пал на Свердловскую область. При этом недавно одно из предприятий в Омске, которым также владеет Сутягинский, с треском провалило проверку Росприроднадзора. Глава ведомства Светлана Родионова раскритиковала «Омский каучук» за многочисленные нарушения, в том числе отсутствие планов по снижению числа выбросов.
Нижний Тагил тем временем наблюдал столб черного дыма от очередного пожара на Коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК: 30 мая в одном из подразделений предприятие произошло возгорание, аналогичное было двумя неделями ранее.
Последняя неделя мая удивляла свердловчан переменчивой погодой. В регионе то фиксировалось высокая температура, воздуха то выпадал град, то бушевали грозы. Начало июня будет непривычно холодным, но это вовсе не повод сидеть дома: в нашем традиционном культобзоре мы сделали подборку интересных событий на ближайшие будни. Выбирайте на свой вкус!