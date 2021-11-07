Продление ограничений и заявивший о подлоге депутат. Итоги дня в Свердловской области

Несмотря на то, что с 8 ноября в Свердловской области начинаются рабочие дни, власти не собираются снимать дополнительные ограничения, введенные на время локдауна с 30 октября по 7 ноября. То есть людям без QR-кодов также будут закрыты «чистые зоны», в том числе торговые центры и рестораны. А вот школьники с 5 по 11 классы отправляются на дистанционное обучение, пока что до 13 ноября. Также на дистант для несовершеннолетних до 18 лет отправлены и учреждения культуры.
Между тем, QR-коды вызывают все большее недовольство свердловчан каждый день. Например, в торговом центре «Кит» в Екатеринбурге посетительница и охранник подрались из-за справки о вакцинации. Женщина получила сотрясение мозга после того, как охранник отказался пропускать ее по выданному документу и заявил, что справка поддельная. То ли еще будет…
Кстати, интересно, чем руководствуется правительство региона, которое отказывается продлять выходные дни, так как ежедневно растет число заболевших коронавирусом. С 30 октября, уже больше недели, суточная заболеваемость превышает 700 случаев.
Люди страдают от пандемии коронавируса, а на животных обрушилась очередная напасть — в области бушует африканская чума свиней. Очередной карантин введен в Березовском ГО, его зона распространяется на 10 километров от очага инфекции. Ранее чума была выявлена в Нижнем Тагиле, Сухом Логе, Камышловском районе и других муниципалитетах.
Не радует также и установившаяся погода в Свердловской области, синоптики снова предупредили об ухудшении погодных условий. 8 ноября ожидаются мокрый снег с дождем, штормовой ветер до 20 метров в секунду и гололедица.
Депутат Молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович утверждает, что он был трезвым за рулем, когда его остановили сотрудники ГИБДД во время рейда в Нижнем Тагиле. Он настаивает, что документы об отказе от медицинского освидетельствования являются подлогом, а инспектора решили ему отомстить за то, что он написал заявление в полицию на превышение служебных полномочий. Мятович намерен отстаивать свою точку зрения и добиваться справедливости.
Тагильчанка Майя Хромых завоевала «серебро» на этапе Гран-При по фигурному катанию, который проходил в Италии. Спортсменка стала второй в произвольной и короткой программах. Ранее Майя победила на своих первых международных стартах на Budapest Trophy в Венгрии.