Продление ограничений и заявивший о подлоге депутат. Итоги дня в Свердловской области

Несмотря на то, что с 8 ноября в Свердловской области начинаются рабочие дни, власти не собираются снимать дополнительные ограничения, введенные на время локдауна с 30 октября по 7 ноября. То есть людям без QR-кодов также будут закрыты «чистые зоны», в том числе торговые центры и рестораны. А вот школьники с 5 по 11 классы отправляются на дистанционное обучение, пока что до 13 ноября. Также на дистант для несовершеннолетних до 18 лет отправлены и учреждения культуры.