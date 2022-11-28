Та самая новая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК, несмотря на всю помпезность ее открытия, снизит количество выбросов от предприятия всего на 176 тонн в год. Это 0,27% от общего количества выбрасываемых комбинатом вредных веществ — 65,8 тысячи тонн в год. Еще одной целью модернизации установки ЕВРАЗ НТМК называет снижение специфических выбросов на 56%. Это та самая ароматика, которая дает неприятные запахи с коксохимического производства. Предполагается, что теперь тагильчане станут чувствовать их в два раза реже. Правда за последние дни они этого не заметили.