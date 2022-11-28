Пост «Уральского УГМС» на Красном Камне в период с 17 по 24 ноября зафиксировал в воздухе Нижнего Тагила превышение ПДК сероводорода. 17 ноября показатель вещества достигал 1,8 ПДК, 18 ноября — 1,5 ПДК, 19 ноября — 1,1 ПДК. В остальные дни, по данным ведомства, превышений вредных веществ в атмосфере не было.
Из-за безветренной погоды Нижний Тагил периодически накрывало смогом от выбросов. 22 ноября дымка сначала нависла над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК, а после распространились по всему городу. Тагильчане чувствовали неприятный химический запах. Ситуация повторилась 25 ноября. Тогда из-за смога плохая видимость была на улицах Фестивальная, Кулибина и Восточном шоссе.
Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого журналисты TagilCity.ru вот уже два года проводят ежедневные замеры воздуха, уехал на ежегодную поверку на московский завод. Изначально прибор замерял пять веществ-загрязнителей: диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильная кислота. В прошлом году добавились еще два датчика — на углекислый газ и метан.
Министр экологии РФ Александр Козлов посетил Нижний Тагил 23 ноября. Чиновник приехал, чтобы проверить реализацию федеральной программы «Чистый воздух». В этот день он с губернатором Евгением Куйвашевым открыл на ЕВРАЗ НТМК модернизированную установку охлаждения коксового газа и запустил новые трамваи.
Та самая новая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК, несмотря на всю помпезность ее открытия, снизит количество выбросов от предприятия всего на 176 тонн в год. Это 0,27% от общего количества выбрасываемых комбинатом вредных веществ — 65,8 тысячи тонн в год. Еще одной целью модернизации установки ЕВРАЗ НТМК называет снижение специфических выбросов на 56%. Это та самая ароматика, которая дает неприятные запахи с коксохимического производства. Предполагается, что теперь тагильчане станут чувствовать их в два раза реже. Правда за последние дни они этого не заметили.
Программа «Чистый воздух», реализуемая в Нижнем Тагиле уже четыре года, нацелена на снижение выбросов на 20% от показателей 2017 года. Однако пока выбросы только растут. Министерство экологии Свердловской области связывает это с увеличением объектов негативного воздействия на окружающую среду на 8%. Качество воздуха в Нижнем Тагиле также оставляет желать лучшего. По данным Росгидромета, в 2019 году уровень загрязнения воздуха был «повышенный», в 2020 году — «высокий», в 2021 году — сначала «очень высокий», после перерасчета «высокий».
Еще одним итогом приезда министра экологии стало создание в Нижнем Тагиле штаба по контролю за исполнением комплексного плана снижения выбросов. Собираться представители штаба планируют не менее одного раза в квартал. Контролировать орган будет замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, а срок контроля закончится 1 сентября следующего года.