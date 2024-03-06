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Право на труд, квест в такси, «Генерал» снова в строю и шахматная «Битва Титанов»

Право на труд, квест в такси, «Генерал» снова в строю и шахматная «Битва Титанов»

6 марта 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле экс-машинист ЕВРАЗ НТМК борется за работу, а таксист развлекает пассажиров необычным квестом. В лагере «Лесной ручеек» зазвенят детские голоса. Тагильский «Генерал» вновь выйдет на линию. В Верхней Салде собрались «титаны» шахмат. Читайте итоги Нижнего Тагила и области за 6 марта.

Бывший машинист ЕВРАЗ НТМК подал в суд на работодателя из-за увольнения, которое он считает незаконным. Работы он лишился из-за аварии на ж/д путях в октябре 2023 года. Но мужчина уверен, что его вины в случившемся не было. Более того, локомотив, которым он управлял, вообще не имел права выходить в рейс.

Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
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В Нижнем Тагиле жители включились в квест с обменом подарками, который придумал водитель такси по имени Денис. Суть игры в том, чтобы поднять настроение пассажиру, который едет после тебя, оставив ему подарок. Например, читательнице TagilCity от предыдущей поездки достались киндер-сюрпризы.

Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
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В Нижем Тагиле власти планируют отремонтировать заброшенный корпус лагеря «Лесной ручеек». Помещение долгое время было заброшено, однако теперь на его восстановление город потратит почти 29 миллионов рублей. Правда, в этом году дети здесь отдыхать не будут: ремонт планируют завершить в октябре.

Недействующий корпус лагеря «Лесной ручеек» отремонтируют в Нижнем Тагиле
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Электробус «Генерал», который из-за временных технических неполадок не выходил на линию, опять будет курсировать по ставшему уже привычным маршруту. Экологически чистое транспортное средство ездит через Тагильский пруд по Луганскому проспекту и пока возит жителей Вагонки и Гальянки абсолютно бесплатно.

Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
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В Верхней Салде стартовал этап Кубка России по шахматам «Кубок титанов». На престижные соревнования приехали более 260 юных гениев из разных российских регионов, в том числе Свердловской области. За победу в своих возрастных категориях «шахматные титаны» получат кубки из настоящего титанового сплава.

Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
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Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
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