Право на труд, квест в такси, «Генерал» снова в строю и шахматная «Битва Титанов»

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
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Updated Сегодня, 18:01
Бывший машинист ЕВРАЗ НТМК подал в суд на работодателя из-за увольнения, которое он считает незаконным. Работы он лишился из-за аварии на ж/д путях в октябре 2023 года. Но мужчина уверен, что его вины в случившемся не было. Более того, локомотив, которым он управлял, вообще не имел права выходить в рейс.
В Нижнем Тагиле жители включились в квест с обменом подарками, который придумал водитель такси по имени Денис. Суть игры в том, чтобы поднять настроение пассажиру, который едет после тебя, оставив ему подарок. Например, читательнице TagilCity от предыдущей поездки достались киндер-сюрпризы.
В Нижем Тагиле власти планируют отремонтировать заброшенный корпус лагеря «Лесной ручеек». Помещение долгое время было заброшено, однако теперь на его восстановление город потратит почти 29 миллионов рублей. Правда, в этом году дети здесь отдыхать не будут: ремонт планируют завершить в октябре.
Электробус «Генерал», который из-за временных технических неполадок не выходил на линию, опять будет курсировать по ставшему уже привычным маршруту. Экологически чистое транспортное средство ездит через Тагильский пруд по Луганскому проспекту и пока возит жителей Вагонки и Гальянки абсолютно бесплатно.
В Верхней Салде стартовал этап Кубка России по шахматам «Кубок титанов». На престижные соревнования приехали более 260 юных гениев из разных российских регионов, в том числе Свердловской области. За победу в своих возрастных категориях «шахматные титаны» получат кубки из настоящего титанового сплава.