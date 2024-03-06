Право на труд, квест в такси, «Генерал» снова в строю и шахматная «Битва Титанов»

Бывший машинист ЕВРАЗ НТМК подал в суд на работодателя из-за увольнения, которое он считает незаконным. Работы он лишился из-за аварии на ж/д путях в октябре 2023 года. Но мужчина уверен, что его вины в случившемся не было. Более того, локомотив, которым он управлял, вообще не имел права выходить в рейс.