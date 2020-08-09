Лесные помойки и прокурорские проверки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Лесные помойки и прокурорские проверки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:43Обществоpixabay.com
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

На этой неделе была разгадана «тайна оранжевых облаков» над Нижним Тагилом. Источником выбросов стал ЕВРАЗ НТМК. Оранжевая пыль над городом образовалась в результате нарушений на предприятии. В частности, на коксохиме установлено, что за период май–июнь 2020 года неоднократно были зафиксированы не предусмотренные технологией возгорания, в результате которых происходил несанкционированный выброс загрязняющих веществ. Кроме того, на комбинате в конверторном цехе были демонтированы пылегазоочистные установки, и не в полном объеме работала еще часть установок. Нарушения зафиксированы в ходе проверки, организованной природоохранной прокуратурой.

Еще одна экологическая проблема, уже в пригороде Нижнего Тагила, остается нерешенной. Природоохранная прокуратура установила, что очистные сооружения в Новоасбесте (где фекальные ручьи стекают в реки Вилюй и Ряжик) не функционируют. Только вот администрация Горноуральского ГО, в чьем ведении находится объект, утверждает, что очистные функционируют. Однако не отрицает их существенный износ. При этом утверждая, что капремонт сооружений нецелесообразен. Что тогда делать — вопрос открытый.

Лето — пора ремонтов и строительных работ. Куда в Нижнем Тагиле вывозят ТКО? И почему в лесах образуются несанкционированные свалки? Редакция проследила путь строительного мусора. Оказалось, что все не просто.

Не спадает накал страстей «по Фургалу», практически по всей стране проходят акции в поддержку хабаровского губернатора. Однако в Нижнем Тагиле попытки провести акции, именуемые «кормлением голубей», провалились. Может быть в Нижнем Тагиле просто нет оппозиционеров, готовых повести за собой людей, если бы, например, подобная история произошла со свердловским губернатором? Кто в городе представляет «народную» оппозицию?

Продолжаем цикл про преступления минувших лет. На этот раз вспомнили историю фотомодели Юлии Прокопьевой, убитой своим супругом Дмитрием Лошагиным. Что привело к трагедии и как не допустить повторения истории в других семьях?

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