Лесные помойки и прокурорские проверки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе была разгадана «тайна оранжевых облаков» над Нижним Тагилом. Источником выбросов стал ЕВРАЗ НТМК. Оранжевая пыль над городом образовалась в результате нарушений на предприятии. В частности, на коксохиме установлено, что за период май–июнь 2020 года неоднократно были зафиксированы не предусмотренные технологией возгорания, в результате которых происходил несанкционированный выброс загрязняющих веществ. Кроме того, на комбинате в конверторном цехе были демонтированы пылегазоочистные установки, и не в полном объеме работала еще часть установок. Нарушения зафиксированы в ходе проверки, организованной природоохранной прокуратурой.