Лесные помойки и прокурорские проверки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

На этой неделе была разгадана «тайна оранжевых облаков» над Нижним Тагилом. Источником выбросов стал ЕВРАЗ НТМК. Оранжевая пыль над городом образовалась в результате нарушений на предприятии. В частности, на коксохиме установлено, что за период май–июнь 2020 года неоднократно были зафиксированы не предусмотренные технологией возгорания, в результате которых происходил несанкционированный выброс загрязняющих веществ. Кроме того, на комбинате в конверторном цехе были демонтированы пылегазоочистные установки, и не в полном объеме работала еще часть установок. Нарушения зафиксированы в ходе проверки, организованной природоохранной прокуратурой. Еще одна экологическая проблема, уже в пригороде Нижнего Тагила, остается нерешенной. Природоохранная прокуратура установила, что очистные сооружения в Новоасбесте (где фекальные ручьи стекают в реки Вилюй и Ряжик) не функционируют. Только вот администрация Горноуральского ГО, в чьем ведении находится объект, утверждает, что очистные функционируют. Однако не отрицает их существенный износ. При этом утверждая, что капремонт сооружений нецелесообразен. Что тогда делать — вопрос открытый. Лето — пора ремонтов и строительных работ. Куда в Нижнем Тагиле вывозят ТКО? И почему в лесах образуются несанкционированные свалки? Редакция проследила путь строительного мусора. Оказалось, что все не просто. Не спадает накал страстей «по Фургалу», практически по всей стране проходят акции в поддержку хабаровского губернатора. Однако в Нижнем Тагиле попытки провести акции, именуемые «кормлением голубей», провалились. Может быть в Нижнем Тагиле просто нет оппозиционеров, готовых повести за собой людей, если бы, например, подобная история произошла со свердловским губернатором? Кто в городе представляет «народную» оппозицию? Продолжаем цикл про преступления минувших лет. На этот раз вспомнили историю фотомодели Юлии Прокопьевой, убитой своим супругом Дмитрием Лошагиным. Что привело к трагедии и как не допустить повторения истории в других семьях?

