Землетрясение, ухудшающийся воздух и банкротство: итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 21 марта 2021, 20:37
Published 21 марта 2021, 20:37
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Незаметное для простых людей, но отмеченное приборами землетрясение зафиксировано в Свердловской области 16 марта. За неделю до этого толчки были зафиксированы в Уральских горах в Башкирии.
Самой громкой новостью для бизнес-среды Нижнего Тагила стало судебное дело о банкротстве предпринимателя Льва Мордвова. Бизнесмен обратился с иском в арбитражный суд региона из-за долгов в 17 млн рублей.
Весна с одной стороны приближает долгожданное тепло, а с другой — становится испытанием для многих людей. Жители Алтайского микрорайона рассказали о стае из трех десятков собак, которая напала на маленькую собаку, потерявшуюся накануне. После встречи с безнадзорными животными пес скончался в ветеринарной клинике.
Смертельный случай на этой неделе произошел и на территории «Уралвагонзавода». В цехе компании УКБВ (100% в ней принадлежит УВЗ) погиб мужчина, ведется расследование причин этого происшествия.
Испытания вместе с весенним снегопадом выпали и на долю дорожных служб: подрядчикам пришлось усилить работы по очистке улиц и вывозе снега. Тем не менее, до идеального состояния тагильским дорогам и тротуарам еще далеко и хочется верить, что они очистятся не естественным путем и лишь к майским праздникам.
Дорожную историю в городе продолжает эпопея с закрытием моста на Циолковского. Хватило всего нескольких дней и протеста работников, чтобы руководство НТМК передумало переносить начало рабочего дня на час раньше. Вместо этого сотрудникам комбината предложат обновление маршрутов корпоративных автобусов. Для чего изначально было принято непопулярное решение? Уж не для того ли, чтобы накануне грядущих выборов за сотрудников красиво вступился Владимир Радаев?
В рамках федеральной программы БКАД будет расширена парковка у ЕВРАЗ НТМК по улице Индустриальной. На благо работников, трудящихся во благо Романа Абрамовича, пойдут федеральные средства. Жаль, что не наоборот.
Экологическая повестка также была насыщенной: на этой неделе после долго затишья в воздухе Нижнего Тагила вновь было превышение ПДК вредных веществ (да, граждане из УГМС, мы делали именно 20-минутные замеры). И это на фоне того, что в течение последних двух лет — и это пока реализуется программа «Чистый воздух» — состояние воздуха в городе становится все хуже. Чиновники еще не готовы воспринимать данные нашего сертифицированного и поверенного прибора всерьез, но вскоре мы не только дополним его новыми датчиками, чтобы определять еще несколько веществ, но и получим документацию, которой нет у УГМС и которая станет железным аргументом при обращении в надзорные органы.
Финишировала неделя достаточно ярко: мы собрали несколько непростых историй о том, как спорт способен подарить жизни новые краски или наоборот отнять у человека все. Предлагаем прочитать советы специалистов о том, как извлечь из активности максимум пользы и сократить возможный вред.
Традиционный Культобзор на будничные события богат идеями как для активного отдыха, так и для душевных посиделок. И у нас вновь пополнение историй о людях из пригорода Нижнего Тагила, на этот раз рассказываес о тренере Андрее Новгородцеве.