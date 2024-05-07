Патриотическая песня, лось на дороге, подешевевшие новостройки в Тагиле и отопление

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
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Updated Сегодня, 17:45
Студенты тагильского колледжа искусств приняли участие во всероссийской акции и вместе с представителями 40 российских городов записали клип на патриотическую песню «Знать, чтобы помнить». Акция была приурочена к ежегодному «Диктанту победы». Работать пришлось очень быстро — на реализацию проекта ребятам отвели всего полторы недели.
На трассе под Нижним Тагилом 5 мая разгуливал лось. Большого лесного обитателя заметили автолюбители. Специалисты предупреждают водителей, что встреча на дороге с огромным животным может закончиться серьезным ДТП, и напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима.
В Нижнем Тагиле в апреле 2024 года почти на 6% подешевели квартиры в новостройках. Эксперты объясняют это явление постепенным «охлаждением рынка». Тенденция медленно, но верно проявляется и в других городах России. Так, в Екатеринбурге в апреле около 1,5% стоимости потерял квадратный метр.
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая. Ранее его планировали завершить на неделю раньше, 13 мая. Такое решение мэрия приняла из-за очень холодной погоды и обильных снегопадов, которые прошли в Свердловской области.
Очень наглый вор ограбил магазин на Вагонке в Нижнем Тагиле. Мужчина не просто обчистил кассу легким движением руки, но и сделал это прямо под прицелами камер видеонаблюдения. Грабителя ищет полиция, а владельцы магазина между тем надеются, что он вернет деньги добровольно.