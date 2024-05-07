Патриотическая песня, лось на дороге, подешевевшие новостройки в Тагиле и отопление

В Нижнем Тагиле в апреле 2024 года почти на 6% подешевели квартиры в новостройках. Эксперты объясняют это явление постепенным «охлаждением рынка». Тенденция медленно, но верно проявляется и в других городах России. Так, в Екатеринбурге в апреле около 1,5% стоимости потерял квадратный метр.