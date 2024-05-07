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Published Сегодня, 17:43

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Патриотическая песня, лось на дороге, подешевевшие новостройки в Тагиле и отопление

Патриотическая песня, лось на дороге, подешевевшие новостройки в Тагиле и отопление

7 мая 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney
Тагильские студенты участвовали в записи всероссийского патриотического клипа. На трассе под Тагилом автолюбители заметили лося. В Тагиле подешевели квартиры в новостройках. Отопительный сезон в городе продлен до 20 мая. Наглый вор взял кассу прямо под камерами. Итоги города и области 7 мая.

Студенты тагильского колледжа искусств приняли участие во всероссийской акции и вместе с представителями 40 российских городов записали клип на патриотическую песню «Знать, чтобы помнить». Акция была приурочена к ежегодному «Диктанту победы». Работать пришлось очень быстро — на реализацию проекта ребятам отвели всего полторы недели.

Нижний Тагил и другие города из 40 регионов России записали патриотическую песню
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На трассе под Нижним Тагилом 5 мая разгуливал лось. Большого лесного обитателя заметили автолюбители. Специалисты предупреждают водителей, что встреча на дороге с огромным животным может закончиться серьезным ДТП, и напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима.

«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
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В Нижнем Тагиле в апреле 2024 года почти на 6% подешевели квартиры в новостройках. Эксперты объясняют это явление постепенным «охлаждением рынка». Тенденция медленно, но верно проявляется и в других городах России. Так, в Екатеринбурге в апреле около 1,5% стоимости потерял квадратный метр.

Квартиры в новостройках Нижнего Тагила подешевели в апреле почти на 6%
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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая. Ранее его планировали завершить на неделю раньше, 13 мая. Такое решение мэрия приняла из-за очень холодной погоды и обильных снегопадов, которые прошли в Свердловской области.

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая
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Очень наглый вор ограбил магазин на Вагонке в Нижнем Тагиле. Мужчина не просто обчистил кассу легким движением руки, но и сделал это прямо под прицелами камер видеонаблюдения. Грабителя ищет полиция, а владельцы магазина между тем надеются, что он вернет деньги добровольно.

Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
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