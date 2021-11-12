Продление дистанта школьникам и тагильчане в ТВ-шоу. Итоги дня в Свердловской области

Дистанционное обучение для свердловских школьников с 5 по 11 класс продлено на вторую неделю. После каникул они так и не вышли на очное обучение. Такое развитие событий предполагали многие, ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшается, несмотря на все введенные ограничения. Родители выпускников 9-х и 11-х классов бьют тревогу в соцсетях, ведь детям придется сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
А ведь многие школьники, вместо того, чтобы учиться онлайн, гуляют и развлекаются. Вот например, 15-летняя девочка из Серова настаивает на том, чтобы отменили ограничения для несовершеннолетних на посещение торговых центров без родителей. Она обратилась с открытым письмом в правительство и прокуратуру, в котором пишет, что такие действия противоречат Гражданскому кодексу РФ. По закону, несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сами распоряжаться своими доходами и совершать мелкие сделки. Неужели дети теперь реально не могут прожить без ТЦ, где они часто собираются на «тусовки»?
Власти Свердловской области пообещали рассмотреть инициативу о введении QR-кодов на продажу алкоголя. С таким предложением накануне выступил ресторатор Евгений Урюпин, который недоволен введением ограничений в общепите. Он считает, что введение QR-кодов в ресторанах никак не снизит заболеваемость COVID-19, а вот от употребления спиртного многим сложно отказаться. Складывается впечатление, что власти готовы уже ввести QR-коды на все что угодно, лишь бы люди активнее вакцинировались.
Ситуация с QR-кодами доходит до абсурда. Например, у жителей Верхней Пышмы их требуют на уличном вещевом рынке, где торговля ведется в незакрытых контейнерах. В оперштабе назвали такие требования правомерными, так как на рынке торгуют не предметами первой необходимости. Если одежда не является предметом первой необходимости, то непривитым свердловчанам теперь придется ходить в дырявых носках и трусах…
Три новых современных аппарата УЗИ получила ЦГБ № 1 Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждении отметили, что для работы ожидается приход новых специалистов. Между тем, в городе наблюдается кадровый дефицит медиков, в больницах не хватает 220 сотрудников.
Официально назначен начальником полиции Первоуральска Вячеслав Шведчиков, который до этого являлся исполняющим обязанности на этой должности. Ранее полковник был первым заместителем Ибрагима Абдулкадырова в МУ МВД России «Нижнетагильское». Вячеслав Шведчиков пришел работать в правоохранительные органы сразу после армии.
Тагильская семья Печенкиных снялась в кулинарном шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!». Алена и Андрей случайно решили принять участие и прошли кастинг. Глава семейства рассказал редакции TagilCity.ru, что у них есть пара коронных блюд. Победитель получил 100 тысяч рублей, но о результатах Андрей предпочел не рассказывать до эфира, который выйдет 13 ноября в 13.00.