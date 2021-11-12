Продление дистанта школьникам и тагильчане в ТВ-шоу. Итоги дня в Свердловской области

Как и предполагали многие родители, дистант для школьников продлен в Свердловской области. Пока что еще на неделю. А власти региона рассматривают варианты введения новых ограничений, несмотря на то, что теперь QR-коды требуют даже на вещевых рынках. Самые важные новости региона за 12 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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