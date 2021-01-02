Пьяный грибник, подросток с шаурмой и гонки с полицией: шокирующие ДТП 2020 года

Иногда участниками ДТП становятся личности, занимающие значимые должности. Уходящий год не обошелся без таких прецедентов.
4 декабря, в Нижнем Тагиле, на проспекте Вагоностроителей, начальник следствия отдела 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Иванов совершил ДТП и попытался скрыться от преследователей. После погони, которая закончилась задержанием Иванова сотрудниками ГИБДД, его освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. Содержание этилового спирта составило 1,8 промилле. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, любого сотрудника МВД, в случае совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, увольняют по отрицательным мотивам.
29 февраля под Нижним Тагилом произошло ДТП, в результате которого скончались начальница железнодорожного вокзала и ее заместитель. По данным ГИБДД, микроавтобус, в котором находилось шесть пассажиров, направлялся в Туринск. На 59-м километре трассы у тягача North Benz, двигавшегося по встречной полосе, занесло прицеп. Произошло столкновение. Три человека погибли, еще несколько, в том числе и дети, были доставлены в медицинские учреждения.
28 декабря главный врач серовского противотуберкулезного диспансера, одного из крупнейших в Свердловской области, погиб в автокатастрофе. Владимир Павлов попал в аварию на трассе под Новой Лялей. Он руководил противотуберкулезным диспансером с 1 марта 1994 года. Учреждение курирует 13 округов, на территории которых проживают 387 тысяч человек.
Детали некоторых аварий могут по-настоящему шокировать. Несколько погибших, искореженный помятый метал когда-то сверкавших автомобилей. Если не уважать правила дороги, рано или поздно она обязательно отплатит той же монетой.
Под Нижним Тагилом, на Серовском тракте, 4 декабря произошло ДТП, участником которого стало несколько машин. 18-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Rio, допустила выезд на полосу встречного движения. Там она столкнулась с еще двумя машинами. В результате девушка-водитель скончалась на месте, а пятерых пострадавших медицинские сотрудники госпитализировали с травмами. Позже стало известно, что в больнице Нижнего Тагила, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась одна из пострадавших - 50-летняя женщина.
В Екатеринбурге, в октябре, водитель проигнорировал знак ограничения скорости в 20 километров в час и сбил на пешеходном переходе четверых детей. Несовершеннолетние получили различные травмы, а одному из них был причинен тяжкий вред здоровью. Водитель свою вину признал, добавив, что был ослеплен солнцем. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
В июле под Нижним Тагилом пожилая женщина решила пересечь железнодорожные пути в неположенном для этого месте и попала под электропоезд. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось. Травмы, которые получила пенсионерка, оказались несовместимы с жизнью.
Пьяные ДТП… Хотя бы раз каждый из нас ужасался их подробностям и исходам. 2020 год был неблагосклонен к водителям, решившим сесть за руль после употребления спиртного.
В Нижнем Тагиле, в октябре, на перекрестке улиц Пархоменко и Победы, пьяный водитель ВАЗ-2109 столкнулся с другим транспортным средством, после чего врезался в ограждение и сбил пешехода. Также в ДТП пострадала еще одна машина. Пренебрежение водителя к ПДД привело к тому, что травмы получил не только другой водитель, но и пассажир и женщина-пешеход, которая вскоре скончалась. Теперь ее сын Александр намерен добиваться максимального наказания для виновника ДТП, а также требовать компенсацию морального вреда. В разговоре с редакцией TagilCity.ru он выразил надежду, что прокуратура максимально профессионально и ответственно подойдет к делу. По данной статье предусматривается уголовное наказание от трех до 12 лет лишения свободы.
В конце августа, под Невьянском, нетрезвый грибник стал инициатором аварии, в которой погиб его родственник. Пьяный водитель выехал на обочину, машину занесло, она съехала в правый кювет и перевернулась. 52-летний мужчина-пассажир скончался. Сам водитель и два других пассажира были доставлены в больницу.
В Нижнем Тагиле, в ноябре, пьяный 17-летний подросток настолько захотел шаурмы, что посреди ночи забрал ключи от автомобиля у отца и отправился в круглосуточный магазин. По пути парень допустил наезд на пешехода на улице Вогульская. От полученных травм пострадавший скончался. На месте происшествия несовершеннолетний водитель прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого было выявлено содержание алкоголя в крови в размере 0,197 промилле.
20 июня, под Кировградом, пьяный 22-летний молодой человек врезался в дерево, в этой аварии погибла 15-летняя пассажирка. Другой 18-летний пассажир с тяжелыми травмами был направлен в больницу. Как стало известно, троица была гостями на свадьбе в поселке Карпушиха. Утром молодой человек поехал в магазин в Кировград, взяв с собой двух пассажиров. Они сидели сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности.
В начале декабря, 44-летний мужчина, никогда не получавший права, злоупотребил спиртным и устроил гонки с полицией. Он не реагировал на требования об остановке, поэтому, прибегнув к помощи Росгвардии, сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя в черте Артемовского.
Очередное «пьяное» ДТП произошло 19 декабря, в Сысертском районе Свердловской области. Там инициатором аварии стал водитель, который наехал на грузовик «Фредлайнер», стоявший на обочине из-за поломок. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован на вертолете.
Бывает, несчастные случае настигают в самый неожиданный момент жизни.
21 ноября, в Екатеринбурге, произошло ДТП, в котором погибла девушка. Через неделю у нее должна была состояться свадьба. Перед аварией автомобиль пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Затем машину занесло, развернуло и выкинуло через ограждение на полосу, предназначенную для встречного движения. Жених, который также находился в транспортном средстве, от госпитализации отказался.
28 сентября на одной из Свердловских трасс произошла авария, в которой водитель погиб в собственный день рождения. 71-летний житель Ирбита на нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги не стал уступать дорогу и врезался в другой автомобиль, в котором ехала семья из Ирбита. Пенсионер скончался на месте.
За 11 месяцев 2020 года, по данным ГИБДД, в Свердловской области произошло свыше 2,5 тысячи ДТП. В них погибло 323 человека, еще более 3 тысяч человек получили травмы.