Пьяный грибник, подросток с шаурмой и гонки с полицией: шокирующие ДТП 2020 года

В Нижнем Тагиле, в октябре, на перекрестке улиц Пархоменко и Победы, пьяный водитель ВАЗ-2109 столкнулся с другим транспортным средством, после чего врезался в ограждение и сбил пешехода. Также в ДТП пострадала еще одна машина. Пренебрежение водителя к ПДД привело к тому, что травмы получил не только другой водитель, но и пассажир и женщина-пешеход, которая вскоре скончалась. Теперь ее сын Александр намерен добиваться максимального наказания для виновника ДТП, а также требовать компенсацию морального вреда. В разговоре с редакцией TagilCity.ru он выразил надежду, что прокуратура максимально профессионально и ответственно подойдет к делу. По данной статье предусматривается уголовное наказание от трех до 12 лет лишения свободы.