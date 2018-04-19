Культобзор

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27 июня
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Путеводитель по культурным мероприятиям
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21 июня
13:30
Подруги, Сабантуй и футбольные страсти. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
14 июня
15:10
Футбол, латынь, День медика. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
8 июня
13:55
День России, Пушкин, арт-моб. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
1 июня
13:20
День детей, лето и снег. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
24 мая
19:15
Тагильский характер, «Черновик» и Садко. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
17 мая
22:40
«Браво», «За бортом» и «Ночь музеев». Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
11 мая
12:53
Кто правит миром, орган и имена Победы. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
5 мая
09:10
День Победы, поведение в парках и горячая вода: майские выходные в Нижнем Тагиле
29 апреля
13:54
День труда, Окуджава, Лис. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
19 апреля
18:15
Библионочь, «Арткино» и граттаж. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
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