Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области

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Фотограф-инженер и его жена из Нижнего Тагила были задержаны в марте 2023 года за госизмену, в операции принимали участие сотрудники ФСБ. Семейную пару арестовали за шпионаж на Уралвагонзаводе.
Тагильчанка рассказала, что за чертежи, которые они с супругом передали Украинской стороне, получили около ста тысяч рублей. В их квартире были обнаружены предметы, используемые для шпионской деятельности
Громкое дело об убийстве 6-летнего Далера прогремело в Свердловской области. Мальчик был объявлен в розыск в конце июня после заявления о его пропаже опекунши Вероники Наумовой. Она рассказала, что ребенок начал убегать из дома около полугода назад, придумал себе несуществующего друга и отзывается на имя Костя.
Ребенка искали несколько суток. Было задействовано около 300 человек, в том числе и волонтеры. В результате, на четвертый день поисков тело Далера было обнаружено в сумке в гараже, который арендовала семья Наумовых. Оказалось, что мальчик был мертв уже несколько месяцев.
По подозрению в убийстве была задержана опекунша. Она находится в СИЗО и до сих пор отрицает свою вину. Срок ее содержания под стражей был продлен до 26 февраля 2024 года. Бывший воспитанник семьи рассказывал, что приемная мать била Далера шокером, запирала в подвале и держала в холодной воде.
5 мая 2023 года 26-летнему Александру, работнику НТЗМК, упала на ноги двухтонная балка. В результате врачам пришлось ампутировать тагильчанину нижние конечности. Для принятия решения о необходимой операции собирали консилиум, в том числе с сосудистыми хирургами из Екатеринбурга. Мужчина остался жив, перенеся десятки сложнейших операций.
На предприятии возмещают пострадавшему причиненный ущерб, оплачивают ему реабилитацию. В ноябре он уже учился спускаться с инвалидного кресла и забираться назад. Также НТЗМК погасил ипотеку тагильчанина.
В январе 2023 года 44-летний Сергей Шамрин, житель Нижнего Тагила, скончался в полицейском автомобиле после задержания. Когда мужчину стали доставать из УАЗа, он оказался мертв. У него не было пульса, а прибывшая скорая зафиксировала факт смерти. Кадры сняла на видео супруга погибшего, которая следовала за авто.
Обстоятельства гибели тагильчанина выясняли при помощи манекена. Жена рассказала, что супруга грузили в машину вниз головой. Экспертиза показала, что у него был сломан шейный позвонок. Полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, которые задерживали погибшего, арестовали. Однако ключевой свидетель, который находился с Сергеем Шамриным в отсеке для заключенных, скончался в конце марта.
25 января в одном из детских садов Екатеринбурга 4-хлетняя девочка во время прогулки зацепилась шарфом за ограждение горки. Воспитательница не сразу заметила, что воспитанница пострадала и повела других детей в группу. Девочка была доставлена в больницу и там скончалась.
Семья ребенка подала в суд и требует с дошкольного учреждения 13 миллионов, а воспитательнице грозит до трех лет лишения свободы.
Тагильчанка Ирина Подмазова попала в реанимацию с тяжелыми травмами после того, как 28 июня ее вместе с сыном сбила моторная лодка на пруду. В тот вечер участники клуба сап-серферов решили покататься на сапах. При этом, у них была подсветка, а моторная лодка двигалась в темноте без опознавательных знаков.
Долгое время Ирина находилась в критическом состоянии, между жизнью и смертью, но ребенок не постарал. Неравнодушные жители Нижнего Тагила собирали на нее лечение средства и даже устроили благотворительный концерт.
Ирина Подмазова пришла в себя, в сентябре у нее началась реабилитация. По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности было заведено уголовное дело в отношении Никиты Карпова, который управлял катером. Иван, супруг пострадавшей рассказал, о ходе следствия.
Весной и летом 2023 года в Свердловской области разгорелись массовые пожары. Один из них — в поселке Висим под Нижним Тагилом, там сгорело восемь домов.
Наиболее крупные разрушения пожары бушевали в поселках Сосьва, Таежный и Шайдуриха. Так, в Сосьве сгорели 92 дома и погиб один человек. Было возбуждено два уголовных дела. В Таежном пожар уничтожил более 20 жилых домов и оставил без крыши над головой почти полсотни человек. В Шайдурихе от возгорания пострадало несколько десятков домов и погибла пожилая женщина. Всем погорельцам была оказана материальная помощь, строители возвели для них новое жилье.
В регионе был введен особый противопожарный режим. За разведение огня свердловчан штрафовали. В тушении лесных пожаров были задействованы волонтеры, спасатели и авиалесоохрана.
В начале марта во время проведения работ на ЕВРАЗ НТМК упал восьмиметровой высоты погиб рабочий «Урастроймонтажа». Он был в автовышке и резал трубу, которая задела люльку. Мужчина не был пристегнут, поэтому выпал и разбился насмерть.
По словам собственного источника редакции, с компанией сразу же был расторгнут контракт.
В конце марта на окраине Екатеринбурга в частном доме 37-летняя мать убила двоих сыновей, а затем совершила самоубийство. Тело одного мальчика было найдено в выгребной яме, а второго — в комнате.
Родственники сообщили, что у умершей была психическая болезнь, она и раньше пыталась покончить с собой, но ее спасли врачи. По словам соседей, семья была благополучной, а сама женщина работала на кафедре финансов в УрГЭУ .
В октябре мужчина из Екатеринбурга в отместку своей сожительнице, которая хотела его бросить, отвез девушку в гараж и стал избивать. Чтобы она не мешала ему, он прибил ее ноги гвоздями к доске, а затем поджег жертву, но потушил.
Затем изверг посадил девушку в машину и собирался вывезти в лес, чтобы убить. Но по дороге произошло ДТП и ей удалось избавиться от мучителя. Сейчас свердловчанка уже выписана из больницы, а бывший сожитель заключен под стражу до марта 2024 года. Он обвиняется в покушении на убийство, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Трагедия произошла в одной из больниц города. Уроженка Таджикистана была на девятом месяце беременности, когда поступила в роддом. О том, что она ждет ребенка никто не знал.
Женщина отпросилась в туалет, когда у нее заболел живот. Там она родила ребенка, перерезала пуповину и утопила новорожденного в сливном бачке унитаза. Фигурантку уголовного дела судили за убийство. Какое наказание она понесла — не известно, так как заседание проходило в закрытом режиме.
Мальчик и девочка три дня провели с трупами своих родителей, который скончались в марте в одной из квартир в Екатеринбурге. Плач маленьких детей услышали соседи. Они вызвали спасателей, чтобы вскрыть дверь, но, не дождавшись их, один из неравнодушных сам взломал ее.
Дети были сильно обезвожены, их отправили в больницу, а после малышей забрали родственники. В связи со смертью взрослых было возбуждено уголовное дело. Однако его закрыли, так как оказалось, что их гибель не криминальная. По версии следствия, мужчина и женщина умерли от отравления запрещенными веществами.