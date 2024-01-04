Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области

Наиболее крупные разрушения пожары бушевали в поселках Сосьва, Таежный и Шайдуриха. Так, в Сосьве сгорели 92 дома и погиб один человек. Было возбуждено два уголовных дела. В Таежном пожар уничтожил более 20 жилых домов и оставил без крыши над головой почти полсотни человек. В Шайдурихе от возгорания пострадало несколько десятков домов и погибла пожилая женщина. Всем погорельцам была оказана материальная помощь, строители возвели для них новое жилье.