Мужчину обещавшего взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге оставили на свободе

Григория Сидорина, который пообещал взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге, за что и был задержан полицейскими — был отпущен на свободу, сообщает E1.

21:58