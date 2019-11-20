Сегодня
«Бери дочь и беги»: родственникам депутата Гордумы Екатеринбурга поступают угрозы
В адрес жены, тещи и помощницы депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева поступают SMS с угрозами убийством.
22:44
Мужчину обещавшего взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге оставили на свободе
Григория Сидорина, который пообещал взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге, за что и был задержан полицейскими — был отпущен на свободу, сообщает E1.
21:58
СК возбудил уголовное дело из-за гибели годовалого ребенка в больнице Екатеринбурга
Следственный комитет Екатеринбурга по факту гибели ребенка в городской больнице от менингококковой инфекции возбудил уголовное дело.
21:37
Заключенный ИК-5 в Нижнем Тагиле получил оплачиваемый отпуск
18 ноября осужденный ИК-5, расположенной в Нижнем Тагиле, ушел в оплачиваемый отпуск до 30 ноября. Все это время он будет находиться дома.
21:09
КПК «Первый» задолжал 30 тысячам уральцев более одного миллиарда рублей
КПК «Первый» задолжал порядка одного миллиарда рублей 30 тысячам уральцев. ГУ МВД возбудило уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ».
20:43
Находившуюся в федеральном розыске екатеринбурженку задержали, заманив на фотосессию
В Екатеринбурге девушку, которая осуждена за покупку наркотиков, задержали, заманив на фотосессию, пишет znak.
20:01
Как нарастить продажи в сети: Альфа-Банк и система Mastercard предложили новый сервис
Новая платформа Mastercard позволит банкам мгновенно предоставлять покупателям рассрочку по карте на оплату любых товаров и услуг
19:47